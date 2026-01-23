Raye była jednym z objawień ubiegłorocznej edycji Open'er Festival w Gdyni. Do Łodzi przyjechała już z solowym koncertem, w dodatku to w Atlas Arenie zdecydowała się rozpocząć obejmującą 40 wydarzeń trasę "This Tour May Contain New Music".

Tytuł nie jest bynajmniej na wyrost - Polacy jako pierwsi mieli okazję usłyszeć piosenki, które pojawią się na drugiej płycie "This Music May Contain Hope" (premiera dopiero 27 marca).

Raye w Atlas Arenie w Łodzi. "Nie mogę uwierzyć, że sprzedało się tyle biletów"

I to nie jedną czy dwie, ale nowe utwory stanowiły blisko 1/3 całego koncertu. 28-latka w zasadzie na sam początek wprowadziła też singel "Where Is My Husband!" (blisko 60 mln odsłon teledysku), który już jest drugim najpopularniejszym utworem w dorobku Raye. Największy hit - "Escapism" - zostawiła na sam koniec.

"Utwór łączy funkujące dęciaki, synkopowane bity R&B oraz soul-popową produkcję, a całość podkreślają charakterystyczne, potężne wokale RAYE i bogate harmonie" - podkreślano przy premierze piosenki "Where Is My Husband!".

Taka właśnie jest Raye, nieznośnie przebojowa, prawdziwa, łącząca pop z wysumblimowanym soulem, r'n'b czy jazzem. "Nie mogę uwierzyć, że sprzedało się tyle biletów" - kręciła głową wokalistka w wypełnionej Atlas Arenie.

W relacjach z organizowanego przez Live Nation koncertu królują zachwyty, a eksperci typują, że Raye może zająć miejsce opuszczone przez Amy Winehouse.

