Rafał Brzozowski podał stawkę za występ na weselu. Panna młoda komentuje cenę

Rafał Brzozowski zdobył ogólnopolską rozpoznawalność dzięki udziałowi w pierwszej edycji programu "The Voice of Poland". Choć nie wygrał, na stałe zagościł na estradzie, a jego utwory takie jak "Tak blisko" czy "Nie mam nic" szybko podbiły listy przebojów. Z czasem piosenkarz związał się z Telewizją Polską, gdzie prowadził popularne formaty rozrywkowe, m.in. "Koło Fortuny" i "Jaka to melodia?". Dziś rzadziej pojawia się w telewizji, ale, jak sam podkreśla, dzięki temu może rozwijać inne pasje i działalności.

Brzozowski gra na weselach. Wiadomo, ile to kosztuje

Choć wiele osób kojarzy go głównie z dużych scen, Rafał Brzozowski coraz częściej pojawia się także na imprezach prywatnych, zwłaszcza weselach. Występ artysty na takiej uroczystości to koszt rzędu 20 tysięcy złotych. W cenę wchodzi zazwyczaj wykonanie sześciu utworów, a organizatorzy muszą liczyć się z dodatkowymi wymaganiami - m.in. koniecznością zapewnienia noclegu, jeśli wydarzenie odbywa się w znacznej odległości od miejsca zamieszkania piosenkarza.

"Słyszałam, że niektórzy organizują koncert przez wedding plannera. My osobiście odezwaliśmy się do managera Rafała. Wyjaśnił nam, że jeśli nie będzie kolidować to z kalendarzem artysty, przyjedzie na nasz ślub. Zanim wystąpi przed gośćmi, ustali scenariusz (...). Przekazano nam, że 20 tys. zł. Uważam, że to rozsądna kwota za tego typu występ" - zdradziła jedna z informatorek Pomponika.

Nowy biznes: Brzozowski otwiera "Brzozowy Dwór"

Wokalista postanowił także zainwestować w nieruchomości. Pod koniec 2024 roku otworzył w Zamościu własny pensjonat o nazwie "Brzozowy Dwór". Obiekt mieści się w odrestaurowanym dworku, który niegdyś należał do dziadków artysty. Brzozowski przez długi czas nadzorował remont, by ostatecznie udostępnić miejsce gościom z całej Polski. Jak wynika z ofert dostępnych w sieci, ceny noclegów zaczynają się od około 300 złotych za dobę.

Kariera muzyczna Rafała Brzozowskiego - nie tylko "Tak blisko"

Rafał Brzozowski ma na swoim koncie kilka albumów studyjnych, w tym dobrze przyjęty debiut "Tak blisko" z 2012 roku, który zyskał status platynowej płyty. Reprezentował Polskę na Konkursie Piosenki Eurowizji 2021 w Rotterdamie z utworem "The Ride". Choć nie awansował do finału, jego udział przyniósł mu międzynarodowy rozgłos. Występował także na festiwalach w Opolu, Sopocie i podczas licznych wydarzeń TVP. Jego twórczość to mieszanka popu z elementami ballady i dance popu. Po latach intensywnej obecności w mediach, dziś stawia na mniejsze, bardziej kameralne występy, pozostając jednak aktywnym uczestnikiem życia muzycznego w Polsce.

