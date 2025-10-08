Kariera Rafała Brzozowskiego wystartowała za sprawą muzycznego programu TVP "The Voice of Poland". Początkujący wówczas wokalista wziął udział w Przesłuchaniach w ciemno, po których dołączył do drużyny Andrzeja Piasecznego i dotarł aż do półfinałów talent show. Niedługo po zakończeniu swojej przygody z formatem wylansował hit "Tak blisko", który podbił radiowe listy przebojów w całej Polsce.

Radiowy hit dał Brzozowskiemu przepustkę do wielkiej kariery. Niedługo później artysta nawiązał ścisłą współpracę z Telewizją Polską, dzięki czemu był zapraszany na wszelkie koncerty oraz festiwale. Z czasem jego muzyczna twórczość zeszła na drugi plan, a piosenkarz zaczął sprawdzać się w nowej roli - prowadzącego. Najpierw został gospodarzem "Koła fortuny", aby za chwilę zamienić się miejscami z Norbim i przejąć prowadzenie programu "Jaka to melodia?". Widzowie mieli okazję zobaczyć go także jako gospodarza "The Voice Senior".

W 2024 r. Brzozowski zakończył współpracę z TVP. Od tamtej pory skupia się na rozwoju własnego pensjonatu

W 2024 r. w zarządzie TVP doszło do wielkich zmian, co doprowadziło do zakończenia współpracy Rafała Brzozowskiego ze stacją. Od tamtej pory wokalista niechętnie udzielał się publicznie - zajął się prowadzeniem własnego pensjonatu, a także długo wyczekiwanym odpoczynkiem.

Okazuje się jednak, że artysta nie próżnuje i wciąż spełnia się w zawodzie muzyka oraz gospodarza wydarzeń. W najnowszych relacjach publikowanych w mediach społecznościowych chwali się śpiewaniem na prywatnych eventach, a także prowadzeniem różnego rodzaju imprez. Jakiś czas temu miał także okazję wybrać się w rejs statkiem wycieczkowym w USA, gdzie dbał o dobrą zabawę turystów za sprawą swoich koncertów.

Rafał Brzozowski ponownie w roli prowadzącego? Dostał zaproszenie od światowego giganta

Ostatnio były gwiazdor TVP ponownie sprawdził się w roli prowadzącego, bowiem do współpracy przy evencie zaprosił go światowy gigant z branży samochodów ciężarowych. Piosenkarz pokazał na swoim Instagramie kulisy bycia gospodarzem motoryzacyjnego wydarzenia.

"Miałem przyjemność poprowadzić galę z okazji trzydziestolecia Scania Polska. Świetna energia, fantastyczni ludzie i mnóstwo pozytywnych emocji - dokładnie tak, jak lubię! Dziękuję za zaproszenie i zaufanie" - wyznał śpiewający prezenter, opowiadając o evencie, który miał miejsce w miniony weekend.

