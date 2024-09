Przyłapano ją z przyjacielem Bena Afflecka. Trzymali się za ręce

Związek Jennifer Lopez i Bena Afflecka to już przeszłość. 20 sierpnia piosenkarka złożyła pozew o rozwód w sądzie Los Angeles i od tego czasu paparazzi bacznie przyglądają się gwiazdom, które układają swoje życie na nowo.

"[Affleck - przyp. red.] wrócił do życia poza centrum uwagi i nie mógłby być szczęśliwszy. Cieszy się, że właśnie finalizują rozstanie i w końcu oboje będą mogli ruszyć dalej " - ujawnił anonimowy informator dla InTouch. Jednocześnie podkreślił, że zachowanie piosenkarki, biorącej udział w wielu imprezach i sesjach zdjęciowych na pokaz, jest "żenujące i wymyślone".

Świadkowie przyłapali celebrytów podczas trzymania się za ręce w trakcie ok. 20-minutowej rozmowy, która odbyła się prawdopodobnie na tarasie EPOCH Bar & Kitchen Terrace w hotelu Ritz-Carlton. Nie ujawniono, o czym rozmawiały gwiazdy. Wiadomo jedynie, że "spotkali się i odbyli długą, głęboką rozmowę"

Warto dodać, że Matt Damon jest długoletnim przyjacielem Bena Afflecka, a historia ich znajomości sięga lat 80. Spędzili ze sobą dzieciństwo, a później wspólnie kształtowali karierę aktorską. Pracowali razem przy wielu filmach, m.in. "RIP", "Pole marzeń", "Air" czy "Ostatni pojedynek". Co ciekawe, Damon był przeciwny związkowi przyjaciela z Jennifer Lopez.

"Gdy wszystko zaczęło się rozpadać, Matt powiedział Benowi, że popiera każdy jego wybór, ale chce, aby przede wszystkim skupił się na swojej pracy (...) Próbował ostrzec Bena, gdy wrócili do siebie z JLo, że to może się zdarzyć. Matt był przy Benie, aby pomóc mu się pozbierać po ich pierwszym rozstaniu i czuł, że to się powtórzy" - zdradziła anonimowa osoba dla tego samego portalu.