Zespół BEMY założyli bracia Mattia i Elie Rosinski. Muzycy urodzili się i wychowali we Francji, choć dzięki rodzicom mają polskie korzenie. Zaczęli wspólnie grać już jako dzieci, a po ukończeniu szkoły średniej zdecydowali się dalej rozwijać pasję. Podeszli do tematu zespołu profesjonalnie i wiedzieli, że właśnie z tym chcą wiązać swoją przyszłość. Wyjechali do Anglii, gdzie rozpoczęli kształcenie na Akademii Muzyki Współczesnej.

Skąd na polskim rynku wziął się zespół BEMY? Tak wyglądały ich początki

W 2013 r. bracia postanowili wrócić do Polski, aby spróbować swoich sił na naszym rodzimym rynku muzycznym. Wzięli wówczas udział w programie "Must Be The Music", gdzie dotarli aż do finału, zajmując zaszczytne drugie miejsce. Szersza publiczność miała okazję poznać wówczas twórczość zespołu.

W 2014 r. BEMY wzięli udział w akustycznym koncercie w ramach brytyjskiego projektu Sofar Sounds, a chwilę później zgarnęli nagrodę jurorów podczas festiwalu TOPtrendy. Latem triumfowali także na festiwalu w Jarocinie i zagrali na Dużej Scenie Pol'And'Rocka (wówczas festiwalu Woodstock).

W 2015 r. artyści z BEMY podpisali kontrakt z wytwórnią Universal Music Polska, aby chwilę później wydać swój debiutancki album "Grizzlin". Płyta została przyjęta doskonale - zarówno przez krytyków, jak i fanów, którzy wspierali muzyków od czasu talent-show. Sukces krążka przypieczętowała nominacja do prestiżowych Fryderyków w kategorii Debiut Roku.

Przez kolejne lata muzycy skupili się głównie na wydawaniu pojedynczych singli i promowaniu swojej twórczości w internecie. Po kilkuletniej przerwie zespół zdecydował się powrócić z drugim longplayem. W połowie 2023 r. oddali w ręce fanów swój kolejny krążek, zatytułowany "Sorry Not Sorry".

Bracia Rosinscy od samego początku łączą w swojej twórczości wiele gatunków muzycznych, nie dając się zaszufladkować. W ich piosenkach nie brakuje popowych brzmień, indierockowego zacięcia czy nawet groove'u. Obecnie stawiają w szczególności na melodie funkowe. Ich teksty przepełnione są pozytywnymi wibracjami i letnią energią.

Chętnie sięgają po kultowe polskie przeboje. Ich filmiki robią furorę w sieci!

Obecnie zespół BEMY robi spore zamieszanie w mediach społecznościowych. Bracia Rosinscy regularnie publikują bowiem na TikToku oraz Instagramie nagrania, w których prezentują swój muzyczny talent przed tysiącami widzów. Największą furorę robią filmiki, na których śpiewają kultowe polskie przeboje we własnych aranżacjach i - co więcej - przetłumaczone na język francuski! Odbiorcy mieli okazję usłyszeć m.in. "Nasz Disneyland" od Papa Dance, "Wszystko czego dziś chcę" Izabeli Trojanowskiej, "Lubię wracać tam gdzie byłem" Zbigniewa Wodeckiego, "Jesteś szalona" grupy Boys, "Na szczycie" GrubSona, "Sen o Warszawie" Czesława Niemena czy "Na kolana" Kasi Cerekwickiej.

Często zapraszają także do nagrań inne gwiazdy z naszej rodzimej sceny, które wspomagają ich przy coverach. W mediach społecznościowych BEMY pojawili się już m.in. Mery Spolsky, Natalia Szroeder, Dominik Dudek, Julia Wieniawa, Zalia, Wiktor Dyduła czy Justyna Steczkowska. Niedawno muzycy opublikowali także filmik, w którym wykonali jeden z najnowszych hitów Eda Sheerana - "Azizam" - w języku francuskim, a u ich boku pojawił się sam brytyjski gwiazdor! Post zgromadził już ponad 22 tys. odsłon na Instagramie, a liczba ta wciąż rośnie.

Polsko-francuscy muzycy z BEMY od lat przyjaźnią się ze słynnym gwiazdorem

Muzycy z BEMY od wielu lat dobrze znają się z Edem Sheeranem. Bracia studiowali niegdyś w Anglii, na Akademii Muzyki Współczesnej, gdzie poznali brytyjskiego gwiazdora. Co więcej, zamieszkali z nim nawet w jednym mieszkaniu, dzięki czemu udało im się zaprzyjaźnić. Obecnie, gdy wciąż rozwijają swoją karierę, a Ed może pochwalić się niespotykaną międzynarodową sławą, mogą liczyć na jego wsparcie.

Już w 2018 r., gdy autor hitu "Bad Habits" po raz drugi przyjechał do Polski ze swoją trasą koncertową, BEMY zostali gośćmi specjalnymi występu. Zagrali wówczas koncert na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie, jako support Sheerana, doświadczając niesamowitego przeżycia. Był to pierwszy koncert zespołu przed tak potężną publicznością.

W tym roku ponownie zostali zaangażowani w występy artysty w Polsce. 15 i 16 sierpnia grupa BEMY miała okazję znów zostać supportem swojego przyjaciela i zaprezentowała się na koncertach Brytyjczyka na Tarczyński Arenie we Wrocławiu. "W momentach takich, jak te, czujemy, że żyjemy w pełni - po prostu dzieląc się i przyjmując czystą energię. (...) Kochamy was" - pisali w mediach społecznościowych bracia Rosinscy, tuż po stadionowych występach.

Co robią obecnie bracia z BEMY? Mają za sobą występy stadionowe, a także festiwal w Operze Leśnej

Grupa w ostatnim czasie nie próżnuje. Kilka dni po występach na Tarczyński Arenie we Wrocławiu muzycy zawitali do prestiżowej Opery Leśnej w Sopocie, gdzie wystąpili w ramach Top of the Top Sopot Festivalu 2025. Podczas poniedziałkowego koncertu otwierającego imprezę, odbywającego się pod hasłem "Gorączka Sopockiej Nocy", BEMY wychodzili na scenę aż osiem razy! Nie tylko zaprezentowali swój solowy wykon, lecz także wspomagali największe gwiazdy polskiej estrady, tworząc z nimi duety. Wystąpili u boku m.in. Izabeli Trojanowskiej, Andrzeja Rybińskiego i Ani Rusowicz.

BEMY szykują się także do premiery swojego nowego singla. Widzowie ostatnich stadionowych koncertów Eda Sheerana mogli już usłyszeć przedsmak piosenki "Honeymoon Phase". Pozostali fani grupy będą musieli jednak jeszcze chwilę poczekać na oficjalne wydanie.

