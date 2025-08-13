1. Empire of The Sun - "Walking On a Dream"

"Walking On a Dream" rozbrzmiewało w radiu, samochodach i na letnich imprezach pod gołym niebem, stając się ścieżką dźwiękową naszych wspomnień - od spontanicznych wyjazdów ze znajomymi po ciche wieczory z marzeniami o wielkich podróżach. Empire of the Sun, z odważnym, teatralnym wizerunkiem, tworzyli świat, w którym rzeczywistość mieszała się z baśnią, choć ich styl wzbudzał też kontrowersje - inspirowane innymi kulturami kostiumy i teledyski kręcone w Chinach czy Meksyku, a także charakterystyczne nakrycie głowy Luke'a Steela, były odbierane przez niektórych jako problematyczne. Jak tłumaczył Nick Littlemore, nigdy nie chodziło im o wykorzystywanie tych kultur, a dziś przyznaje, że nie założyłby tych samych strojów sprzed lat, podkreślając, że celem zespołu zawsze była jedność i tworzenie magicznego świata.

2. Nelly Furtado - "Say It Right"

"Say It Right" było jak puls tamtej dekady - obecne wszędzie, od porannych audycji radiowych po wieczorne imprezy, gdzie refren śpiewało się z zamkniętymi oczami. Nelly Furtado potrafiła w jednej piosence zawrzeć całą gamę emocji - od radości i lekkości po subtelne refleksje nad przemijaniem. "I'm Like a Bird" niosło wolność i beztroskę pierwszych miłości, a "All Good Things (Come to an End)" potrafiło wzruszyć i przypomnieć, że każda piękna chwila kiedyś dobiega końca. Jej utwory łączyły ludzi - w samochodach, na szkolnych korytarzach, w klubach.

3. Taco Hemingway - "Tamagotchi"

"Tamagotchi" to muzyczna podróż do czasów, gdy w kieszeni nosiło się małe elektroniczne jajko, które wymagało troski i uwagi przez cały dzień. Zabawka sprowadzona z Japonii w drugiej połowie lat 90. stała się światowym fenomenem, który jednocześnie uczył odpowiedzialności i cierpliwości. W utworze Taco Hemingway Tamagotchi jest metaforą ozamknięcia - nie w plastikowym jajku, ale w murach własnych emocji i dorosłych obowiązków. "Tamagotchi" przywołuje nostalgię, pozwalając wspominać młodzieńcze lata, gdy każda mała troska wydawała się ogromnym wyzwaniem, a zwykłe gesty - pełne znaczenia.

4. Loreen - "Euphoria"

W 2012 roku Loreen wdarła się na europejską scenę z impetem, którego nikt się nie spodziewał. "Euphoria" była muzycznym wstrząsem. Hipnotyzujący wokal, monumentalne brzmienie i pulsujący rytm sprawiły, że utwór błyskawicznie trafił na listy przebojów w całej Europie. Szybko stała się refrenem klubowych nocy, letnich festiwali i spontanicznych domówek. Występ Loreen przeszedł do historii, a sama piosenka wciąż wywołuje dreszcze i przypomina o ekscytacji pierwszych muzycznych odkryć.

5. Julia Wieniawa - "Nie muszę"

Julia Wieniawa udowadnia, że potrafi łączyć świeżość młodości z dojrzałością artystyczną. "Nie muszę" to utwór, który od pierwszych sekund wciąga lekką, popową melodią i pewnym siebie przekazem. Piosenka brzmiała w radiu, śpiewało się ją w samochodach i na imprezach, stając się miłosnym hymnem, Dla młodych słuchaczy to nie tylko hit, ale ścieżka dźwiękowa codziennych wyborów i pierwszych miłosnych historii. Każdy wers przypomina, że warto poczekać na właściwą osobę, przy której można być sobą.

6. Melanie C - "Wannabe" (Spice Girls)

"Wannabe" podbiło listy przebojów w 1996 roku, a dziś wciąż przywołuje wspomnienia wspólnych tańców i imprez. Współtworząc jeden z najważniejszych girlsbandów w historii, Melanie C wystąpiła m.in. na zakończeniu Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Mimo światowego sukcesu, gwiazda przeżywała koszmar, o którym wstydziła się mówić. W podcaście przyznała, że przed laty padła ofiarą napaści, a wydarzenie to długo pozostawało w jej pamięci. Dopiero niedawno zdecydowała się zabrać głos na ten temat. W 2022 roku artystka zrezygnowała z występu na Sylwestrze Marzeń w TVP, tłumacząc, że program nie odpowiada jej poglądom, jednocześnie pozostając wierną swoim wartościom. Gwiazda od lat głośno wspiera społeczność LGBTQ+.

7. Natasha Bedingfield - "Unwritten"

Debiutując w 2004 roku, Natasha Bedingfield nie spodziewała się, że jej utwory powrócą do serc słuchaczy dwadzieścia lat później. "Unwritten" to piosenka, która przenosi słuchacz do czasów spontaniczności i letnich przygód. Natasha Bedingfield nie tylko podbiła serca fanów hitami, ale też dzieli się osobistymi historiami. W 2019 roku jej dwuletni syn Solomon przeszedł dwie operacje mózgu, a Natasha nie kryła wdzięczności dla lekarzy, których nazwała "superbohaterami". Zachęcała fanów do dzielenia się swoimi historiami i dziękowania personelowi medycznemu. Jej doświadczenia pokazują, że za radiowymi hitami kryje się też wrażliwość.

8. Post Malone - "White Iverson"

Lato 2015 roku miało swój własny soundtrack, a dla wielu z nas był nim właśnie "White Iverson". W tamtym czasie Post Malone był jeszcze anonimowym chłopakiem, a jego utwór - pełen luźnych, niemal sennych wersów - rozprzestrzeniał się po internecie jak letni hit na osiedlowych boiskach. Dźwięk unoszący się między trapowym bitem a leniwym, melodyjnym wokalem wprowadzał nową jakość do hip-hopu, a jednocześnie przywoływał wspomnienia złotej ery NBA z początków lat 2000. To był czas, gdy muzykę odkrywało się przypadkiem, przeskakując z linku na link, a wiralowy numer z SoundClouda mógł w kilka dni zmienić życie artysty.

9. Bedoes - "Jesteś ładniejsza niż na zdjęciach"

Utwór powstał jako prezent z okazji urodzin partnerki Bedoesa, Magdaleny, i szybko stał się hymnem zakochanych nastolatków, przypominającym wspólne śpiewanie w parku czy w samochodzie. Oprócz ponadczasowych hitów, nie brakowało też scen bardziej kontrowersyjnych - konflikt z Eripe, trwający od 2016 roku, przerodził się w muzyczny beef, który odżył pod koniec zeszłego roku przy okazji singla "Level Down" Patokalipsy, a kulminacją napięcia była bójka po koncercie w Kołobrzegu.

10. Marc Rebillet - "Your New Morning Alarm"

"Your New Morning Alarm" to improwizacja pełna humoru, która przenosi do czasów lockdownu za czasów COVID-19. Żywe syntezatory i spontaniczne wokale przywołują wspomnienia dni spędzonych w domu, prób adaptacji do nowej rzeczywistości i kreatywnych eksperymentów muzycznych w zaciszu własnego pokoju. To utwór, który nie tylko słuchamy, ale i przeżywamy - przypominając sobie o dziwnym, ale wyjątkowym czasie pandemii, o codziennych rytuałach i drobnych radościach, które pozwalały przetrwać najtrudniejsze chwile.

Panchiko na OFF Festivalu: Poznajemy nową muzykę z pomocą naszych młodszych fanów Rafał Samborski INTERIA.PL