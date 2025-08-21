Marcin Prokop i Dorota Wellman to jeden z najbardziej rozpoznawalnych duetów telewizyjnych w Polsce. Prezenterzy współprowadzą wiele programów, imprez i festiwali w stacji TVN, a prywatnie przyjaźnią się od ponad 20 lat, co zdecydowanie pomaga im w pracy. Przez lata zyskali sympatię widzów dzięki nietuzinkowej chemii, poczuciu humoru i profesjonalizmowi.

Marcin Prokop i Dorota Wellman znani są ze swojego poczucia humoru. Jeden z żartów w Sopocie odbił się szerokim echem

Od 18 do 21 sierpnia w Operze Leśnej odbywa się kolejna edycja Top of the Top Sopot Festivalu. Widzowie tłumnie zasiadają przed telewizorami nie tylko dla muzycznych gwiazd, lecz także dla duetu Wellman i Prokopa, który prowadzi część odbywających koncertów. Tradycyjnie, zabawne zapowiedzi prezenterów skradają całe show, lecz chwilami wydaje się, że są wręcz zbyt dokuczliwe.

Podczas środowego wieczoru Top of the Top Sopot Festivalu prowadzący w prześmiewczy sposób zapowiedzieli występ Andrzeja Piasecznego. Ich komentarz zwrócił uwagę oglądających i wywołał szum w mediach. Wiele osób zaczęło zastanawiać się, gdzie jest granica dobrego smaku przy tego typu żartach. Gospodarze postanowili bowiem skomentować przed całą Polską... wygląd piosenkarza.

Duet prowadzących w prześmiewczy sposób zapowiedział występ gwiazdora. Co na to Andrzej Piaseczny?

Gdy autor "Śniadania do łóżka" pojawił się na deskach Opery Leśnej, Marcin Prokop rzucił nonszalancki komentarz: "Ubrany cały na biało, pod kolor nowego uśmiechu". Dorota Wellman również dorzuciła swoje trzy grosze: "Jasność nastała i nie potrzeba do tego państwa telefonów".

Andrzej Piaseczny często spotyka się z żartami na temat swojego olśniewającego uśmiechu. Artysta zainwestował jakiś czas temu w uzębienie i podtrzymuje śnieżną biel w nienagannym stanie. Komentarz Prokopa i Wellman prawdopodobnie nie zrobił więc na nim większego wrażenia. Wokalista nie skomentował w żaden sposób zapowiedzi prezenterów, tylko przeszedł prosto do muzycznego występu.

