Po ukończeniu szkoły muzycznej w Warszawie Sara May próbowała rozpocząć karierę muzyczną. W 2006 r. pojawiła się debiutancka płyta, zatytułowana po prostu "Sara May", promowana singlami "It's Over", "C'est la vie", "Spin It Baby" i "All Alone".

Dwie pierwsze piosenki zgłosiła do preselekcji do Eurowizji na Cyprze, ale obie zostały zdyskwalifikowane, gdy okazało się, że Sara z tymi nagraniami starała się dostać także w eurowizyjnych eliminacjach w Polsce. Ostatecznie "It's Over" trafił na rezerwową listę konkursu Piosenka dla Europy 2006. Wokalistka musiała uznać wyższość takich wykonawców, jak m.in. Ich Troje (to zespół Michała Wiśniewskiego ostatecznie pojechał na Eurowizję), Danzel, Brathanki, Kasia Moś, Sławek Uniatowski, Kasia Cerekwicka, The Jet Set, Maciej Silski i Queens.

Sara May i jej skandale

Do tej pory jej najpopularniejsza piosenka w serwisie YouTube - "7 minut" - ma niespełna 150 tys. odsłon. Znacznie większym zainteresowaniem cieszą się jej wywiady u youtubera Łukasza Jakóbiaka (przerwana po kilku minutach rozmowa ma ponad 940 tys. odsłon) i Kuby Wojewódzkiego.

Wówczas Sara była już znana jako blogerka, której krytyczne wpisy na temat bardziej utytułowanych koleżanek po fachu często cytowały media. Dostało się m.in. Dodzie, Justynie Steczkowskiej, Edycie Górniak, Kayah, Ewelinie Flincie, Tatianie Okupnik, Ani Dąbrowskiej i Czesławowi Mozilowi.

Taka rozpoznawalność nie przełożyła się jednak na zainteresowanie jej autorską twórczością, mimo, że po raz kolejny (bezskutecznie) próbowała swoich sił w preselekcjach do Eurowizji.

- To porywający i uniwersalny utwór, który trafi zarówno dla wrażliwej młodzieży jak i dojrzalszych słuchaczy pragnących zobaczyć w konkursie Eurowizji piosenki z duszą i wokalistki z talentem nie tylko do kręcenia tyłkiem - mówiła Sara w rozmowie z Interią o utworze "Let It Rain".

Sara May nagle zniknęła. Co obecnie porabia?

Na fali internetowej popularności wokalistka próbowała swoich sił w lokalnej polityce. W 2010 r. kandydowała do rady dzielnicy Bemowo w Warszawie z bezpartyjnej listy Wspólnota Samorządowa Nasze Miasto. Informację o jej starcie podały w swoich serwisach główne telewizje, tabloidy i szereg serwisów internetowych - powodem był plakat wyborczy, na którym Sara leżała na plaży w bikini. "Piękna, niezależna i kompetentna" - głosiło jedno z haseł.

May zebrała 69 głosów, co stanowiło ponad 20 procent oddanych na listę obejmującą sześciu kandydatów.

W 2013 r. wypuściła trzecią i ostatnią jak do tej pory płytę "Deszczowa przystań". Wraz z założeniem rodziny zakończyła działalność w mediach - najpierw na świecie pojawił się jej syn Robin, a w 2018 r. córka Ariana. Od tego czasu Sara kompletnie zniknęła z radarów.

"Instruktorka gry na fortepianie, trenerka wokalna, kompozytorka, producentka muzyki, klipów, mama" - tak przedstawia się na swoim prywatnym profilu na Facebooku, gdzie z kilkoma tysiącami znajomych dzieli się kadrami ze swojego życia.

