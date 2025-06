Polski duet zagrał dla Willa Smitha. Zrobili prywatne show podczas jego wizyty w Polsce

Jeszcze chwilę temu świętowali wygraną w "Must Be The Music", a dziś mają za sobą jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń w karierze. Alien x Majtis – duet z Bielska-Białej – zagrali prywatny koncert dla Willa Smitha, który przebywał w Polsce przy okazji balu charytatywnego organizowanego przez Omenę Mensah.