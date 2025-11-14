Pogrzeb Jerzego Derfla. Gdzie ostatecznie pochowano legendarnego kompozytora?

Przypomnijmy, że Jerzy Derfel zmarł 3 listopada w wieku 84 lat. Jego piosenki (w sumie miał ich na koncie ok. 200) wykonywały takie gwiazdy, jak m.in. Wojciech Młynarski, Ewa Bem, Halina Kunicka, Magda Umer, Artur Barciś i wspomniana Joanna Trzepiecińska ("Truskawki w Milanówku").

W 1975 r. jego kompozycja "Bywają takie dni" do słów Ireneusza Iredyńskiego przyniosła Alicji Majewskiej zwycięstwo w koncercie "Debiuty" podczas Festiwalu w Opolu.

Jerzy Derfel stworzył też muzykę do takich filmów i seriali, jak m.in. "Miś" i "Co mi zrobisz jak mnie złapiesz?" Stanisława Barei (w tym pierwszym wcielił się w dyrygenta), "Bez znieczulenia" Andrzeja Wajdy i "Droga" Sylwestra Chęcińskiego oraz spektaklu Teatru Telewizji "Rozmowy przy wycinaniu lasu" w reżyserii Stanisława Tyma.

W 2004 roku został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Pogrzeb Jerzego Derfla w Warszawie

Pierwotnie pogrzeb miał się odbyć 7 listopada w Warszawie - takie informacje widniały choćby na opublikowanym nekrologu. Ku zaskoczeniu przybyłych, uroczystość nie doszła do skutku. Decyzja o odwołaniu pogrzebu przez bliskich była podyktowana chęcią godnego upamiętnienia muzyka - w miejscu, które symbolicznie łączy najwybitniejsze postaci polskiej kultury.

Ostatecznie ostatnie pożegnanie Jerzego Derfla odbyło się 14 listopada. Po mszy w kościele Środowisk Twórczych pw. św. Andrzeja Apostoła i Brata Alberta przy pl. Teatralnym w Warszawie kondukt żałobny dotarł na Cmentarz Komunalny Wojskowym przy ul. Powązkowskiej. Kompozytora żegnały takie gwiazdy, jak m.in. Emilia Krakowska, Marian Opania, Tadeusz Chudecki, Wojciech Machnicki i Agata Młynarska, córka Wojciecha Młynarskiego.

Margaret otwarcie o stresie na scenie. "Demony przejmowały moją głowę" TVP