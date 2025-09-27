Pogrzeb Edyty Rynkowskiej. "W takich chwilach brakuje odpowiednich słów"

Edyta Rynkowska zmarła nagle, 18 września, w wieku 52 lat. Przyczynę śmierci potwierdziła sekcja. "Pani Rynkowska chorowała. Sekcja przeprowadzona w poniedziałek o 9 rano wykazała niewydolność oddechowo-krążeniową. Natomiast bezpośrednią przyczyną śmierci było pęknięcie żylaków przełyku" - mówiła rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Toruniu, Izabela Oliver, w rozmowie z "Super Expressem".

Przed pożegnaniem rodzina poprosiła, aby zamiast kwiatów żałobnicy wpłacili datek na fundację "Dary losu" w Brodnicy, której jednym z fundatorów jest Ryszard Rynkowski. Fundacja opiekuje się osobami niepełnosprawnymi, po wypadkach, a także zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wspiera także wybitnie uzdolnioną młodzież i sportowców w potrzebie, prowadzi również działania edukacyjne.

Pogrzeb Edyty Rynkowskiej. Kto pożegnał żonę muzyka?

Ceremonia odbyła się w kościele pw. Jezusa Miłosiernego, miejscu szczególnie ważnym dla Ryszarda Rynkowskiego, który od lat angażuje się w życie lokalnej parafii. W pierwszym rzędzie mszy zasiedli muzyk i ich 17-letni syn, Ryszard Junior, a obok nich wieloletni przyjaciel i menedżer artysty, Bogdan Zep.

Nieprzypadkowo uroczystość odbyła się w tym miejscu. Ryszard Rynkowski od lat wspierał lokalną społeczność - koncertował na festynach charytatywnych, pomagał w finansowaniu remontu kaplicy i angażował się w inicjatywy parafialne. To tu rodzina i mieszkańcy Brodnicy mogli oddać hołd Edycie Rynkowskiej w otoczeniu, które było jej dobrze znane.

Kazanie pełne wzruszenia

Liturgię prowadził ksiądz Janusz Jezusek, który niemal dwie dekady temu udzielił parze ślubu. Jego kazanie było refleksją nad przemijaniem i znaczeniem rodziny:

"Pożegnanie żony i matki to trudny moment nie tylko dla najbliższych, ale dla wszystkich, którzy ją znali. Szukałem długo słów, które mogłyby wyrazić to, co kryje nasze serce. W takich chwilach jednak brakuje odpowiednich słów."

Duchowny podkreślił, że śmierć przychodzi nieoczekiwanie i nie da się jej przewidzieć:

"Ten moment po prostu nadejdzie i on po prostu jest. Przychodzi jak złodziej. Można próbować go opóźnić, ale nie sposób go zatrzymać."

Wspomniał również o wyjątkowych cechach Edyty:

"Była osobą, która dbała o wspólnotę rodzinną, troszczyła się o bliskich i zawsze okazywała życzliwość."

Ostatnia droga Edyty Rynkowskiej

Po zakończeniu mszy urna z prochami Edyty została złożona w rodzinnym grobowcu na zabytkowym cmentarzu parafialnym w Brodnicy.

Mieszkańcy Brodnicy, którzy przez lata spotykali Edytę w lokalnej społeczności i parafii, wspominają ją jako osobę pełną serdeczności i gotową do niesienia pomocy.

Dla Ryszarda Rynkowskiego i jego syna był to czas bolesny, ale również pełen wsparcia - zarówno ze strony duchownego, jak i bliskich, którzy od lat towarzyszyli rodzinie.

"Żegnają się ludzie, którzy się kochają, życząc sobie kolejnego spotkania do następnego razu" - mówił ksiądz, kończąc uroczystość słowami pełnymi nadziei.

To pożegnanie było nie tylko końcem życia Edyty, ale także symbolicznym przypomnieniem o sile rodziny, miłości i zaangażowaniu w życie innych ludzi.