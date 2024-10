Sashę Strunin większość Polaków kojarzy z przebojem "To nic kiedy płyną łzy" , który w 2009 r. podbił radiowe listy przebojów. Był to pierwszy singiel z debiutanckiego, solowego albumu artystki. Notowany był w pierwszej piątce polskiej listy airplay, a nagrany do niego teledysk był jednym z najchętniej oglądanych w naszym serwisie. Jednak zanim Sasha dotarła na szczyt próbowała swoich sił w wielu konkursach muzycznych.

W tym samym roku Sasha została wokalistką zespołu The Jet Set, którego główną inspiracją była amerykańska grupa Black Eyed Peas. Formacja łączyła w swojej twórczości wiele gatunków muzycznych, m.in. R&B, pop, dance, a nawet rap. W 2006 r. próbowali swoich sił w polskich eliminacjach do Konkursu Piosenki Eurowizji, z piosenką "How Many People". Zajęli trzecie miejsce, a rok później ponownie zgłosili swoją kandydaturę, tym razem z przebojem "Time to Party". Wówczas udało im się zwyciężyć, dzięki czemu zostali reprezentantami Polski. Pojechali na prestiżowy konkurs do Helsinek, gdzie zajęli 14. miejsce w półfinale rywalizacji.