Zayn Malik i Louis Tomlinson niegdyś byli przyjaciółmi, którzy świetnie dogadywali się ze sobą na scenie oraz poza nią. W 2015 r., gdy Zayn zdecydował się opuścić szeregi One Direction, między nim a pozostałymi członkami grupy pojawił się konflikt. Artysta zaczął nieprzychylnie wypowiadać się o kulisach sławy, związanych z warunkami na jakich śpiewał w boysbandzie. Głośno mówił o tym, co sprawiło, że nie chciał dłużej współpracować z Horanem, Stylesem, Tomlinsonem i Payne'em.

W połowie 2015 r. Louis rozpoczął publiczny konflikt z Zaynem, publikując na portalu X (dawniej Twitter) uszczypliwy komentarz do byłego przyjaciela z zespołu oraz współpracującego z nim producenta i DJ-a, Naughty Boya. Malik nie pozostał mu dłużny, odpowiadając: "Pamiętasz, kiedy miałeś swoje życie i nie pisałeś wrednych komentarzy na temat mojego?".

Od tamtej pory przez wiele lat relacje muzyków były napięte. Unikali wspominania o sobie w wywiadach, wspólnych wystąpień czy nawet spotkań. Wszystko miało zmienić się w momencie, w którym Tomlinson stracił kilka najbliższych sobie osób - najpierw siostrę i matkę, a następnie przyjaciela z One Direction, Liama Payne'a. Wówczas rzekomo odnowił kontakt z Zaynem Malikiem, najpierw pojawiając się wspólnie na pogrzebie kolegi z boysbandu, a później także w kilku miejscach w Nowym Jorku.

Zayn Malik i Louis Tomlinson we wspólnym serialu dokumentalnym na Netflixie! Konflikt byłych członków One Direction został zażegnany

Ostateczne potwierdzenie pojednania nadeszło teraz, gdy Zayn i Louis ogłosili, że zostali bohaterami nowego, trzyczęściowego serialu dokumentalnego Netflixa. Byli członkowie One Direction wyruszą wspólnie w podróż samochodem po Stanach Zjednoczonych, podczas której towarzyszyć im będą kamery. Nowa produkcja, ku uciesze fanów, ma pokazać proces odnawiania więzi przyjaciół oraz ich spontaniczną przygodę.

Portal Variety opisuje, że dokument "ma dać wgląd do świata dwóch byłych członków One Direction, którzy najbardziej strzegą swojej prywatności". Fani boysbandu długo czekali na tego typu produkcję, bowiem latami liczyli na poznanie szczegółów konfliktu Zayna i Louisa oraz ich pogodzenie się. Serial pokaże nie tylko szczegóły podróży wokalistów po USA, lecz także ich szczere rozmowy na temat życia, ojcostwa, miłości oraz straty.

Reżyserem projektu została Nicola Marsh, która ma na swoim koncie m.in. film o dziecięcych gwiazdach "Child Star". Data premiery serialu wciąż pozostaje tajemnicą, jednak prawdopodobnie przypadnie ona na 2026 r.

Jakie plany na 2026 rok mają Louis Tomlinson i Zayn Malik?

Malik i Tomlinson obecnie nie tylko biorą udział w projekcie Netflixa, lecz także prężnie rozwijają swoje kariery solowe. Pierwszy z wymienionych niedawno ogłosił swoją rezydenturę artystyczną w Las Vegas. W styczniu wystąpi kilkukrotnie w sali Dolby Live w Park MGM Hotel. Dodatkowo szykuje się do wydania kolejnego albumu, na którym planuje wrócić do swoich korzeni oraz brzmienia z debiutanckiego krążka "Mind of Mine". Z kolei Louis 23 stycznia odda w ręce fanów swoją trzecią solową płytę - "How Did I Get Here?" - którą promuje singlem "Lemonade". Później wyruszy w trasę koncertową, podczas której odwiedzi także Polskę! 4 kwietnia zagra w PreZero Arenie w Gliwicach.

