Po kontrowersyjnym występie Blanki nasłano na szkołę kontrolę. "Ręce nam opadły"

Okazuje się, że to może być dopiero początek problemów skawińskiej szkoły. Na placówkę została nasłana kontrola kuratorium, której celem jest ustalenie, kto wpadł na pomysł zorganizowania występu Blanki oraz czy rodzice wyrazili zgodę na uczestnictwo dzieci.

"Ręce nam opadły, kiedy zobaczyliśmy, co wydarzyło się na tej scenie [...] [To - przyp. red.] absolutnie nie powinno mieć miejsca na terenie szkoły" - przekazała małopolska kuratorka oświaty, Gabriela Olszowska , dla "Gazety Wyborczej".

"Organizatorem koncertu było Radio ZET, my jako gmina udostępniliśmy jedynie teren szkolny pod jego przygotowanie i wydaliśmy zgodę na to, by taka impreza na terenie placówki się odbyła" - tłumaczy w rozmowie z tym samym dziennikiem.