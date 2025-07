Piotr Rubik szczerze o różnicach kulturowych w USA. "Czy już to lubię? Jeszcze nie"

Piotr Rubik, jeden z najbardziej rozpoznawalnych współczesnych polskich kompozytorów, od lat angażuje się nie tylko w muzykę, ale i edukację - prowadzi przedszkole muzyczne oraz wspiera młode talenty. Od lipca 2023 roku wraz z żoną Agatą i dwiema córkami - Heleną i Alicją - mieszka w słonecznym Miami. Rodzina podjęła decyzję o przeprowadzce z wyprzedzeniem, by dzieci mogły rozpocząć naukę w amerykańskiej szkole od września.

Choć Piotr Rubik nadal koncertuje w Polsce, Floryda stała się jego nowym domem. - Piotr o tym marzył całe życie - podkreślała Agata Rubik w mediach społecznościowych. Kompozytor nie kryje, że Miami to jego "miejsce na Ziemi".

Small talk, czyli codzienność po amerykańsku

Życie w USA to nie tylko zmiana adresu - to także konieczność przystosowania się do tamtejszej kultury. W jednym z ostatnich wpisów w mediach społecznościowych Rubik podzielił się przemyśleniami na temat jednej z pozornie błahych, ale uciążliwych dla niego kwestii - tzw. "small talku".

"Po przeprowadzce do USA jedną z trudniejszych rzeczy wcale nie była zmiana języka, tylko… small talk. W Polsce: dzień dobry, do rzeczy. W USA: dzień dobry, 'Jak weekend?', 'Czy korki były duże?', 'Fajna pogoda, prawda?' - dopiero potem do rzeczy. Nie jestem mistrzem pogaduszek. Wolę konkrety. Albo muzykę. Ale wiem, że tu to nie tylko uprzejmość - to część kultury, budowanie relacji, pokazanie, że się słucha i że się jest człowiekiem, a nie tylko funkcją" - napisał artysta. I dodał z uśmiechem: "Czy już to lubię? Jeszcze nie. Czy się uczę? Każdego dnia".

W komentarzach internauci dzielili się swoimi doświadczeniami.

"Uwielbiam small talk. To czasami makes your day" - napisał jeden z obserwatorów. Inna osoba dodała: "Duże relacje budowane są na małych rozmowach".

Rubik i Hollywood? Początki były trudne

Choć w Polsce Rubik był jedną z największych gwiazd sceny muzycznej, w Stanach wszystko musi zacząć od nowa. Według doniesień portalu Shownews, kompozytor pracuje obecnie nad muzyką do filmów - choć na razie produkcji niższej kategorii.

"Z tego co wiem, Piotr pracuje z jakąś firmą promocyjną z LA i tak spełnia swoje marzenie, pisząc muzykę do filmów, ale na razie do produkcji słabych kategorii B czy C. Ale musi gdzieś zacząć, a w USA zaczyna od początku, bo jego tu nikt w środowisku nie zna" - zdradził informator portalu.

W tle pojawiła się jednak intrygująca informacja o potencjalnej współpracy z gwiazdą światowego formatu. Rubik ma utrzymywać kontakt z legendarną piosenkarką Glorią Estefan oraz Heleną Giersz - żoną producenta popularnej kreskówki "Dora the Explorer". "Nikt do końca nie wie, o co w tym chodzi, bo wszystko jest owiane wielką tajemnicą" - przyznaje źródło portalu.

Amerykańska codzienność bywa irytująca

Choć życie w Miami ma wiele zalet, Rubikowie nie ukrywają też swoich frustracji. Na InstaStories Piotr Rubik opublikował zdjęcie porzuconego wózka sklepowego na parkingu. "Nie mogę zrozumieć ludzi, którzy zostawiają wózki w ten sposób, gdy miejsce do ich odstawienia jest kilka metrów dalej" - skomentował wyraźnie poirytowany.

Głos zabrała także jego żona Agata, która zauważyła, że tego typu zachowania są w Miami powszechne. "Ludzie w Miami (nie wiem, jak w innych stanach) nie lubią odprowadzać wózków na miejsce. Mało tego, zazwyczaj zostawiają je tak, że albo zastawiają inne samochody, albo miejsca parkingowe"- napisała.

Nowy świat, nowe wyzwania

Dla Piotra Rubika i jego rodziny życie w USA to przygoda, ale i seria wyzwań. Od nauki small talku, przez nowe zawodowe początki, aż po codzienne zderzenia z inną kulturą - wszystko to składa się na obraz życia polskiej rodziny w sercu Florydy. Jedno jest pewne - Rubik nie zamierza się poddawać i każdego dnia buduje swoją nową rzeczywistość, zarówno w muzyce, jak i w codziennych rozmowach.

