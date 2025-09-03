Piotr Kupicha staje w obronie Julii Żugaj. "Nie każdy musi cię lubić"
Kilka tygodni temu Piotr Kupicha zaprosił Julię Żugaj do muzycznego duetu. Ich wspólny utwór "Sam na sam" miał premierę na żywo podczas Top Of The Top Sopot Festival 2025. Lider zespołu Feel w rozmowie z Eską zabrał głos w sprawie umiejętności wokalnych influencerki i odniósł się do sugestii, że za współpracą stoją jedynie pieniądze.
Julia Żugaj, jedna z najpopularniejszych influencerek młodego pokolenia, od dłuższego czasu rozwija karierę muzyczną. Ma na koncie dwie EP-ki i wyprzedane koncerty, choć regularnie spotyka się z zarzutami o brak warsztatu wokalnego. Piotr Kupicha postanowił dać jej szansę i razem przygotowali piosenkę "Sam na sam", którą zaprezentowali sopockiej publiczności.
Za kulisami festiwalu artysta nie krył podziwu dla swojej młodszej koleżanki. "Bardzo pięknie zaśpiewała. Ta piosenka Julce bardzo leży i tutaj nie było słabych punktów, jeśli chodzi o to, jak Julka zaśpiewała" - ocenił wokalista Feel.
"Nie każdy musi cię lubić"
Internauci szybko zaczęli spekulować, że w przypadku tego duetu chodzi wyłącznie o zasięgi i finansowy zysk. Kupicha jednak podkreśla, że nie przejmuje się podobnymi komentarzami.
"Zawsze muszą być negatywne komentarze, nie każdy musi cię lubić, nie o to chodzi. Mogą się pojawiać negatywne komentarze, oby jak najmniej" - stwierdził z uśmiechem.
Wsparcie dla Julii Żugaj
Słowa Piotra Kupichy pokazują, że muzyk widzi w Julii Żugaj coś więcej niż tylko popularność w sieci. Dla lidera Feel liczy się talent i determinacja, które - jak podkreśla - influencerka ma w sobie. W ten sposób artysta próbuje odczarować opinię, że jego nowa współpraca to wyłącznie "skok na kasę".