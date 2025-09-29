Piotr Kupicha ma dwójkę dzieci z poprzedniego małżeństwa. "Mam ogromną potrzebę bliskości"
Piotr Kupicha, wokalista zespołu Feel, od lat powtarza, że to nie muzyka, lecz dzieci są jego największym osiągnięciem. Choć artysta ma za sobą rozwód, relacje z dwoma synami z pierwszego małżeństwa pozostały dla niego priorytetem.
Starszy syn Pawel wybrał medycynę, ale w wolnych chwilach towarzyszy ojcu w trasach koncertowych. Adam, młodszy o cztery lata, coraz odważniej myśli o artystycznej drodze. Piotr Kupicha nie ukrywa, że jest dumny z wyborów każdego z nich.
"Paweł poszedł na studia medyczne, jest już dojrzały i z przyjemnością przyglądam się jego decyzjom. Może być pewny, że zawsze je zaakceptuję i wesprę. Adama ciągnie na scenę..." - mówił w rozmowie z Życiem na gorąco.
Rozstanie Piotra Kupichy i Agaty Fręś
Historia Kupichy i Agaty Fręś rozpoczęła się jeszcze w latach 90. Para szybko stworzyła rodzinę, a wspólne życie w cieniu rosnącej kariery zespołu Feel przez lata wydawało się stabilne. Jednak intensywne trasy i praca w studiu zaczęły odbierać wokaliście czas dla najbliższych.
"Zacząłem żyć w swoim świecie, co oznaczało kosmiczną nieobecność. Braki buduje się latami. (…) Nie można mieć żadnych pretensji do Agaty, że w końcu tego nie wytrzymała" - przyznał w Grazii.
Rozwód przebiegł spokojnie i bez medialnych awantur. "Od pierwszego dnia po rozwodzie byliśmy w świetnym kontakcie. Nigdy nie było żadnego gruzu" - zaznaczył artysta w rozmowie z tym samym magazynem.
Dojrzałe tacierzyństwo
Po rozstaniu muzyk ułożył sobie życie u boku Eweliny Sienieckiej, z którą doczekał się dwóch córek - Jagody i Laury. Choć dziś jest ojcem czwórki dzieci, nie ma wątpliwości, że dorastający synowie odgrywają wyjątkową rolę.
"Bycie tatą czwórki to ciągła gonitwa z samym sobą i swoimi myślami. Często mnie w domu nie ma, bo dużo gram. Ale równocześnie mam ogromną potrzebę bliskości z moimi wszystkimi pociechami" - wyznał w wywiadzie dla Polska.
Życie prywatne poza fleszami
Choć kiedyś chętnie dzielił się szczegółami z życia prywatnego, dziś konsekwentnie chroni rodzinę przed mediami. W rozmowie z Plejadą tłumaczył: "Staram się swojej rodziny medialnie nie pokazywać i nie mówić o niej za wiele. (…) Spokojnie, z dala od błysku fleszy żyję sobie z moją rodziną i jest nam z tym dobrze".