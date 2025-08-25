Pierwszy koncert Bajmu po długiej przerwie. "Nie zaśpiewam piosenek Soyki, bo wszyscy to robią"

Występ w Pszczynie był pierwszym pełnym koncertem Bajmu w tym roku i jednocześnie symbolicznym powrotem Beaty Kozidrak po długiej walce z chorobą nowotworową. Artystka nie kryła emocji, zwracając się do fanów:

"Jest to nasz pierwszy koncert po dziewięciu miesiącach. (...) Chcę dla was dzisiaj zaśpiewać z całego serca i całej swojej mocy" - powiedziała ze sceny.

Publiczność entuzjastycznie przyjęła zarówno ponadczasowe przeboje, jak "Biała Armia", "Co mi panie dasz" czy "Nie ma wody na pustyni", jak i nowsze aranżacje, które nabrały bardziej rockowego charakteru.

Wdzięczność dla fanów

W trakcie koncertu Kozidrak wspomniała o trudnych miesiącach leczenia, dziękując fanom za wsparcie:

"Chciałam podziękować wszystkim tym, którzy myśleli o mnie ciepło, kiedy leżałam w szpitalu (...). Szczęście i życie zbudowane są z takich chwil, kiedy mogę stać na scenie i widzieć wasze twarze" - mówiła poruszona.

Hołd dla Kołaczkowskiej i Soyki

Jednym z najbardziej wzruszających momentów koncertu była dedykacja utworu "Dwa serca, dwa smutki" Joannie Kołaczkowskiej i Stanisławowi Soyce. Kozidrak wyjaśniła swój wybór słowami:

"Nie zaśpiewam piosenek Soyki, bo wszyscy to robią, więc ja ofiaruję 'Dwa serca, dwa smutki'. Specjalnie dla nich".

Artystka dodała też ważne przesłanie:

"Kochajcie artystów, bo szybko odchodzą".

Publiczność odpowiedziała pięknym gestem, unosząc w górę zapalone latarki.

Wieczór w Pszczynie potwierdził, że Beata Kozidrak wciąż ma ogromną siłę głosu i charyzmę sceniczną. Po długiej przerwie wróciła z jeszcze większą pasją, a jej występ stał się nie tylko muzycznym wydarzeniem, ale także świadectwem wytrwałości i wdzięczności wobec fanów.

