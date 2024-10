Sabrina Carpenter nie zwalnia tempa i z każdym kolejnym hitem udowadnia, że należy do ścisłej czołówki światowej muzyki pop. Artystka właśnie pobiła rekord na brytyjskiej liście przebojów, spędzając najwięcej tygodni na pierwszym miejscu w ciągu jednego roku w historii. Jej przebój "Taste" utrzymuje się na szczycie brytyjskiej Official Singles Chart już siódmy tydzień z rzędu.

Do sukcesu "Taste" należy dodać wcześniejsze triumfy singli Carpenter - "Espresso", który zajął pierwsze miejsce przez siedem tygodni (choć nie z rzędu), oraz "Please Please Please", który okupował szczyt listy pięć tygodni.