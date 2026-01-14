Muzyka to niezwykle ważny element uroczystości zaślubin oraz wesela. Młode pary często decydują się na wybór utworów, przy których zakochiwali się i do których mają sentyment. Piosenki te towarzyszą im nie tylko podczas pierwszego tańca, lecz często także przy okazji ceremonii w kościele. Jedna z polskich diecezji - włocławska - wydała natomiast oświadczenie, w którym przypomina, że nie wszystkie kompozycje nadają się do zaśpiewania podczas ślubu.

Diecezja włocławska zapewnia, że ten wyjątkowy dzień para młoda może spędzić na własnych zasadach. W kościele jednak panują pewne reguły, ustalane odgórnie. Według księży w sprawie świeckich utworów można się dogadać - wystarczy wybrać je w zgodzie z ustaleniami specjalnej komisji ds. muzyki kościelnej.

Diecezja przypomina zasady panujące w kościołach, dot. świeckiej muzyki podczas zaślubin

Władze diecezji opublikowały w mediach społecznościowych komunikat, w którym przypomniały obowiązujące przepisy. Okazuje się, że ostateczna decyzja o repertuarze muzycznym zależy od proboszcza, który powinien natomiast współpracować z wikariuszami, a co najważniejsze - z organistą.

Kuria przypomina również zarządzenie z 2016 r. Głosi ono, że wszelkie organizowane w kościołach koncerty czy występy muzyczne muszą być zgodne z wytycznymi, które biorą pod uwagę nie tylko umiejętności oryginalnych autorów kompozycji, lecz także wartości, które ci wyznają.

"W związku z pojawiającymi się nadużyciami muzycznymi zgłaszanymi do Diecezjalnej Komisji ds. Muzyki Kościelnej przypominamy kilka kwestii związanych z tą tematyką. Za wszystkie sprawy związane z muzyką w świątyni odpowiada proboszcz/administrator parafii z pomocą wikariuszy i organisty. W razie wątpliwości zawsze może zwrócić się do komisji" - czytamy w oficjalnym komunikacie na Facebooku diecezji.

Tych piosenek zakazano podczas ślubów w kościele! Wśród nich znalazł się przebój Eda Sheerana

Na skutek rosnącej liczby wniosków młodych par o możliwość zagrania świeckich utworów, spływających do księży, diecezja włocławska opracowała listę piosenek niedozwolonych w trakcie ceremonii. Wcześniej pojawiły się na niej m.in. kawałki takie jak "Hallelujah" Leonarda Cohena czy "All You Need Is Love" The Beatles. Teraz do zestawienia dołączył także popularny przebój Eda Sheerana - "Perfect".

Jak zaznacza Marcin Ziółkowski, wiceprzewodniczący Diecezjalnej Komisji ds. Muzyki Kościelnej, decyzja o dodaniu owej piosenki do listy zakazanych jest wynikiem konieczności podkreślenia szacunku do religijnych wartości.

