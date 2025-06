Paulla to piosenkarka, która kilkanaście lat temu podbiła polski rynek muzyczny przebojem "Od dziś". Dramatyczne słowa, potężny głos wokalistki (przez który często porównywano ją do Edyty Górniak) i niezwykle emocjonalne przesłanie sprawiły, że Polacy wręcz pokochali tę piosenkę. Prędko stała się ona hymnem zakochanych i do dziś potrafi wzruszyć. Na platformie YouTube teledysk do kompozycji wyświetlono do tej pory aż 41 milionów razy! Mimo wielkiego sukcesu Paulla nie zabawiła długo w świetle reflektorów.