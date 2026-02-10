13 lutego, na dzień przed walentynkami, Paul Anka wypuści płytę "Inspirations of Life and Love". Przed premierą 84-letni wokalista zaprezentował dwa single. Na płycie obok autorskich kompozycji znajdą się nowe wersje klasycznych hitów - m.in. "Love Never Felt So Good" z repertuaru Michaela Jacksona i "Let Me Try Again", który wykonywał niegdyś Frank Sinatra.

W promującym wydawnictwo wywiadzie kanadyjsko-amerykański piosenkarz uchylił rąbka tajemnicy i opowiedział o swoim życiu uczuciowym. Anka trzykrotnie stawał na ślubnym kobiercu, doczekawszy się z byłymi partnerkami szóstki dzieci. W rozmowie z magazynem "People" 84-letni gwiazdor estrady zapewnił, że ten etap ma już za sobą - związki go nie interesują. Jak podkreśla, bycie singlem w pełni go satysfakcjonuje.

Paul Anka: Nigdy więcej się nie ożenię

"Uwielbiam swoją samotność. To wspaniałe uczucie, móc cieszyć się spokojem ducha i starzeć z godnością. Nigdy więcej się nie ożenię. Dlaczego? Bo już to zrobiłem. Mam wspaniałe dzieci i dziewięcioro wnucząt. Jestem szczęśliwy. Nie poradziłbym sobie ze zmianą, jaka nastąpiłaby po ślubie. Ludzie się zmieniają. Jeśli mam choć odrobinę mądrości, nie zrobię sobie tego. Miałem wspaniałą kobietę przez 40 lat, ale to przeszłość" - podkreślił artysta.

Pierwsze, trwające niespełna cztery dekady małżeństwo piosenkarza z modelką Anne de Zogheb, zakończyło się rozwodem w 2000 roku. Przyczyną ich rozstania był brak porozumienia w sprawie przejścia Anki na emeryturę, na co naciskała jego żona. "Nie jest łatwo wykonywać zawód, który odciąga cię od domu. Byłem w trasie 200 dni w roku. Nie jest też łatwo, kiedy bierze się młodo ślub, co ja zrobiłem w wieku 20 lat. Ale oboje chcieliśmy jednego - mieć dzieci i wychować je najlepiej, jak potrafimy" - zaznaczył twórca hitu "Diana".

Druga żona miała polskie korzenie

Kolejną żoną była Anna Anka, urodzona w Polsce jako Danuta Anna Kołodziejska. Gdy miała 3 lata, została adoptowana przez szwedzką parę o nazwisku Åberg. Późniejsza modelka w 1999 r. dostała angaż jako personalna trenerka Paula Anki. W 2008 r. wzięli ślub (mieli już wspólnego 3-letniego syna), jednak raptem rok później wokalista złożył pozew o rozwód.

Swoją żonę numer 3 Paul Anka poznał na ślubie swojego przyjaciela i od tego czasu zostali z Lisą Pemberton parą. Ślub wzięli w październiku 2016 r., a w skromnej uroczystości dla najbliższych uczestniczyli m.in. filmowy producent Brian Grazer i miliarder Warren Buffett. Mimo deklaracji wielkiej miłości ten związek również nie przetrwał długo - w 2020 r. doszło do rozwodu.

O zakończeniu kariery Anka wciąż nie chce słyszeć. "Wiem, czym jest emerytura. Nie chcę na nią przechodzić. Załóżmy, że pracuję 75 dni w roku. Przez resztę czasu mogę robić, co mi się żywnie podoba. Mogę pisać. Mam swoje zainteresowania, które sprawiają mi frajdę" - zdradził piosenkarz. Wiosną wokalista wróci do koncertowania po Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Już 4 marca wystąpi w Fort Lauderdale na Florydzie.

