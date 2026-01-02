Patrycja Markowska zdradziła, co sądzi o Sanah. Wystarczyło jedno zdanie

Patrycja Markowska zagościła w podcaście Żurnalisty w ramach promocji albumu "Obłęd". W podcaście Żurnalisty rozmowa szybko zeszła na temat relacji międzypokoleniowych w muzyce. Prowadzący zwrócił uwagę, że Markowska raczej unika współpracy z dużo młodszymi artystami. Wokalistka postawiła sprawę jasno:

"Nie mam, bo wiesz co mi się wydaje, że my mówimy po prostu innym językiem."

Jako kontrapunkt pojawił się przykład Sanah - artystki, która z powodzeniem łączy różne muzyczne światy i nie boi się sięgać po klasyczne nazwiska. Gdy Żurnalista wspomniał o jej duecie z Michałem Bajorem, Markowska była wyraźnie zaskoczona, ale zareagowała entuzjastycznie: "Fajne połączenie. A jest takie? To ja posłucham dzisiaj. Bardzo ciekawe."

Patrycja Markowska ma jasne zdanie o Sanah

W dalszej części rozmowy Markowska została zapytana wprost o fenomen Sanah - artystki, która wyprzedaje największe obiekty w kraju i regularnie bije rekordy popularności. Prowadzący zwrócił uwagę na spójną strategię marketingową, umiejętne docieranie do młodego pokolenia oraz sięganie po poezję Wisławy Szymborskiej. Komentarz Markowskiej był krótki, ale jednoznaczny: "Mądra dziewczyna".

Gdy pojawiła się sugestia, że za sukcesem Sanah stoi przede wszystkim zaplecze wytwórni, wokalistka zdecydowanie się temu sprzeciwiła: "Nie! No ona musi. To tak się mówi… ale ktoś, kto jest głową projektu, musi brać na siebie odpowiedzialność."

Na zakończenie Markowska podkreśliła, że sukces Sanah wynika z jej samodzielności, konsekwencji i realnego wpływu na odbiorców, a nie z chwilowej mody czy decyzji podejmowanych za nią. Choć ich drogi artystyczne biegną zupełnie inaczej, w wypowiedziach Markowskiej pojawił się szacunek dla nowego pokolenia i jasny sygnał, że w dzisiejszej branży liczy się nie tylko talent, ale też świadomość i odpowiedzialność za własne wybory.

