W 2023 r. Patrycja Markowska zakończyła swój długoletni związek z aktorem Jackiem Kopczyńskim. Para doczekała się razem syna Filipa, który przyszedł na świat w 2008 r. Ich uczucie nie przetrwało jednak próby czasu, ale serce Markowskiej długo nie pozostało wolne. Plotki o nowym ukochanym pojawiły się wręcz błyskawicznie.

W 2024 r. w mediach zrobiło się głośno o nowym związku Patrycji Markowskiej. Sama zainteresowana potwierdziła krążące spekulacje na łamach "Twojego stylu". "Poznałam kogoś i czuję się jak nastolatka. To odkrywcze przekonać się, że nie ma złego wieku na miłość. Zamknęłam poprzedni rozdział" - mówiła wówczas piosenkarka.

Patrycja Markowska początkowo ukrywała nowego ukochanego

Choć początkowo Patrycja Markowska trzymała tożsamość ukochanego w tajemnicy, już teraz wiadomo, że związała się z Tomaszem Szczęsnym, który zawodowo spełnia się w roli restauratora. Para poznała się już kilkanaście lat temu, lecz dopiero niedawno coś między nimi zaiskrzyło.

"Bardzo potrzebowaliśmy zachować nasz związek przed fleszami, w tajemnicy. (...) Kilka miesięcy temu wzięliśmy ślub i to jest wspaniały czas w moim życiu, zwłaszcza jak się przeplata z muzyką i jest taką inspiracją" - ujawniła Markowska w listopadzie 2024 r.

Rok temu Patrycja Markowska i jej nowy partner Tomasz wzięli ślub w tajemnicy

Para stanęła na ślubnym kobiercu 4 września, a cała ceremonia odbyła się z dala od zgiełku miasta, w otoczeniu natury i w tajemnicy przed mediami. Patrycji Markowskiej i jej ukochanemu towarzyszyła najbliższa rodzina, przyjaciele oraz oczywiście muzyka.

"To był bardzo hipisowski ślub. Myśmy pojechaliśmy do Tomka przyjaciół pod Węgorzewo i tam była trawa, słońce (…) Było elegancko, ale bardzo kameralnie. Zaprosiłam garstkę osób i to było też fajne, że to byli najbliżsi ludzie, to było przez to nasze. Były oczywiście występy, bo sobie jammowaliśmy, puszczaliśmy w nocy lampiony, ale nie było pompy. Drugiego dnia mieliśmy rejs, dokładnie jak w filmie, taki sam statek i wszyscy goście byli na tym statku i tam naprawdę można było boki zrywać. Co tam się działo! Było bardzo tak po naszemu i to jest super" - zdradziła jakiś czas temu piosenkarka w programie "halo tu polsat".

Gwiazda opublikowała poruszający wpis. "Dziękuję ci, Tomek, za to, że jesteś"

Teraz, gdy od wyjątkowego dnia minął już rok, piosenkarka zdradziła więcej szczegółów na temat ślubu. Ujawniła także swoje przemyślenia po ostatnich 12 miesiącach, w których pierwszy raz miała okazję sprawdzić się w roli żony. Świętując rocznicę opublikowała w mediach społecznościowych post, w którym podziękowała mężowi za wyjątkową relację, jaką udało im się stworzyć. Podkreśliła, że każdego dnia na nowo odkrywa fascynację swoim partnerem, a ich związek ma szansę nieustannie się rozwijać.

Zdjęcie z ceremonii ślubnej, które Patrycja Markowska opublikowała na swoim Instagramie Instagam @patrycja_markowska_official materiał zewnętrzny

"Minął rok, a ja z każdym dniem jestem coraz bardziej ciekawa mojego męża i coraz bardziej w nim zakochana. Pamiętajcie, że wszyscy jesteśmy cenni i że wszyscy zasługujemy na miłość, nawet jeśli czasem o tym zapominamy" - napisała Markowska.

"Dziękuję Ci, Tomek, za to, że jesteś. To, co od Ciebie dostaję, jest trudne do opisania słowami, jest to m.in. wielkie wsparcie ma każdej płaszczyźnie i morze inspiracji. Bez Ciebie nie powstałaby płyta 'Obłęd'. Nie powstałby też klip do 'Ćmy' przy Wytwórni Filmów na Chełmskiej. Kiedy my kręciliśmy kolejne ujęcia, mój mąż zasuwał z wiertarką i podwieszał sufit, bo sam tworzy swój nowy, pyszny lokal, jak zawsze z wielką pasją. Jestem z Ciebie bardzo dumna kochanie" - dodała wokalistka.

„Twoja twarz brzmi znajomo” powraca. Kto wcielił się w Whitney Houston? Polsat