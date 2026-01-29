Paris Hilton szczerze o Britney Spears. "Świat ma szczęście, że ją zna"

Paris Hilton otwarcie wyraziła swoje wsparcie dla Britney Spears, podkreślając, że jej przyjaciółka jest dziś silniejsza niż kiedykolwiek. Celebrytka, przygotowująca się do premiery swojego dokumentu "Infinite Icon: A Visual Memoir", w rozmowie z mediami w Nowym Jorku mówiła o Spears z ogromnym podziwem. "Jest niesamowita. Jest tak silna. Przeszła przez tak wiele, a jej serce jest ogromne" - stwierdziła Hilton. Dodała także: "Jest taką anielską osobą i świat ma szczęście, że ją zna".

Paris i Britney poznały się na początku XXI wieku. W tamtym czasie często pojawiały się razem na imprezach i wydarzeniach branżowych, a ich przyjaźń szybko stała się tematem medialnym. Hilton nazwała Spears "kolejną nieskończoną ikoną" i podkreśliła, że zawsze pozostaje sobą - niezależnie od medialnego zgiełku.

Rodzina na pierwszym miejscu

Rozmowa zeszła też na temat rodziny. Hilton, sama będąca mamą, zwróciła uwagę na relacje Spears z jej synami, Seanem Prestonem i Jaydenem. "Bardzo kocha swoje dzieci. Ma złote serce i po prostu cieszę się jej szczęściem. Kocham ją" - mówiła Paris. Odbudowywanie więzi z dziećmi po latach rozłąki jest dla Spears źródłem radości i inspiracji, a celebrytka dodała, że miło się patrzy, jak artystka spędza czas z pociechami. W grudniu Spears spędziła też chwilę z dziećmi Hilton - Phoenixem i London. Piosenkarka opisała spotkanie na Instagramie: "Paris jest taką wspaniałą mamą… większość mam zachowuje się dziwnie i niekomfortowo, gdy czerpiesz prawdziwą radość z zabawy z dziećmi!"

Hilton podkreślała, że rozmowy z piosenkarką dotyczą przede wszystkim pozytywnych spraw - muzyki, mody, przyjemności życia. "To po prostu cudownie widzieć ją z dziećmi. Tak bardzo je kocha" - mówiła, zaznaczając, że nigdy nie poruszają trudnych tematów, które mogłyby obciążać Spears.

Muzyka jako pasja Paris

Paris Hilton sama jest aktywna w świecie muzyki. Promuje swój dokument Infinite Icon: A Visual Memoir, który ma pokazać jej drogę artystyczną od dziecięcych marzeń, przez pierwsze występy i debiutancki album, aż po współczesne realizacje. W rozmowie z People Hilton przyznała: "To była niesamowita podróż. Przeszłam przez tak wiele w życiu, a muzyka była jedyną rzeczą, która zawsze była moją pasją i miłością."

