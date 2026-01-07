Michał Urbaniak zmarł 20 grudnia 2025 r. w wieku 82 lat. Informację o jego śmierci przekazała żona, Dorota Urbaniak (z domu Palmowska, tak też funkcjonuje na Facebooku).

Śmierć legendarnego muzyka poruszyła nie tylko środowisko jazzowe. Wspominali go przyjaciele, fani, osoby, które go znały zawodowo i prywatnie.

Pogrzeb Michała Urbaniaka

Państwowe uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się o godzinie 13:00 w Domu Pogrzebowym na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Na tej nekropolii pochowano wielu ludzi zasłużonych dla polskiej historii i kultury. Muzyka odprowadzali najbliżsi - żona Dorota, córki Kasia i Mika, a także przyjaciele i "Urbanator Family".

Na pogrzebie pojawili się również m.in. była żona Michała Urbaniaka - Urszula Dudziak, kompozytor Krzesimir Dębski, wokalistka Kayah, dziennikarki Krystyna Gucewicz, Monika Olejnik i Ida Nowakowska, aktorzy Witold Dębicki i Andrzej Chyra, perkusista Michał Dąbrówka i były tenisista Wojciech Fibak. Słowa pożegnania skierowali prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, syn jazzowego pianisty Andrzeja Trzaskowskiego (w jego zespole The Wreckers na początku lat 60. grał Michał Urbaniak) oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalna Konserwator Zabytków Bożena Żelazowska.

Uroczystość pożegnania Michała Urbaniaka AKPA AKPA

Aktor Artur Żmijewski przeczytał fragment autobiograficznej książki "Ja, Urbanator" Andrzeja Makowieckiego. W Domu Pogrzebowym zaprezentowano też nagrania od zagranicznych muzyków i przyjaciół Urbaniaka - trębacza Michaela "Patches" Stewarta, basisty Marcusa Millera, wokalisty Xantoné Blacqa, skrzypka Mario Forte, basisty Otto Williamsa, wokalistki Irene Blackman.

"Był mistrzem w wykonywaniu rzeczy niewykonalnych" - powiedziała łamiącym się głosem Dorota Palmowska.

Przy kolorowej urnie znalazły się instrumenty, m.in. saksofon i skrzypce, a także wieniec w kształcie serca ułożony z pomarańczowych róż. Specjalny hołd złożyli mu młodzi muzycy, grając jego utwory w Domu Pogrzebowym. Nagrania Michała Urbaniaka zostały też odtworzone na zakończenie ceremonii.

Katarzyna Urbaniak i Urszula Dudziak na pogrzebie Michała Urbaniaka AKPA AKPA

Pogrzeb Michała Urbaniaka na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie AKPA

Grób Michała Urbaniaka utonął w kwiatach Anita Walczewska East News

Kim był Michał Urbaniak?

Michał Urbaniak był saksofonistą, skrzypkiem jazzowym, kompozytorem i aranżerem. Na świat przyszedł 22 stycznia 1943 w Warszawie, ale dorastał w Łodzi, z którą był związany przez wiele lat (otrzymał honorowe obywatelstwo tego miasta). Występował m.in. w zespołach Andrzeja Trzaskowskiego, Krzysztofa Komedy i Milesa Davisa. Tego ostatniego wsparł na legendarnej płycie "Tutu" z 1985 r.

Słynnego trębacza po raz pierwszy zobaczył 20 lat wcześniej w San Francisco. "O tym, że zagram kiedyś na skrzypcach z Davisem, nawet mi się nie śniło" - przyznawał w autobiografii "Ja, Urbanator". W ciągu swojej kariery Urbaniak występował z czołówką światowego jazzu, m.in. z Chickiem Coreą, Elvinem Jonesem i zespołem Weather Report. Od września 1973 r. mieszkał w Nowym Jorku.

W ramach projektu "Urbanator Days" prowadził działalność pedagogiczną, od 2005 r. organizując bezpłatne warsztaty i koncerty. Łączył jazz z hip hopem w zespołach Urbanator i Projekt UrbSymphony.

Na koncie miał filmową statuetkę Orła dla odkrycia roku i główną nagrodę dla najlepszego aktora na Festiwalu Filmowym w Tallinnie za rolę Włodzimierza w filmie "Mój rower" (2012).

Stworzył muzykę do wielu filmów, m.in. "Pożegnanie jesieni" (1990), "Manhattan" (1991) i "Wielkie rzeczy" (2001). Na filmowym festiwalu w Gdyni zdobywał nagrody za najlepszą muzykę do filmów "Dług" (1999) i "Eden" (2002).

W 2016 r. otrzymał Złotego Fryderyka za całokształt dorobku, a w 2024 r. - Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

Michał Urbaniak miał problemy zdrowotne

W ostatnim czasie muzyk miał spore problemy zdrowotne. We wrześniu 2020 r. przeszedł wymianę rozrusznika serca. Po zabiegu kardiologicznym pojawiły się komplikacje, na skutek których przez pięć dni Michał Urbaniak przebywał w śpiączce farmakologicznej. Później przez pięć miesięcy leżał, dochodząc do zdrowia. Jak sam mówił w "Dzień dobry TVN", nie wierzył, że jeszcze będzie mógł chodzić.

Michał Urbaniak był czterokrotnie żonaty. Od grudnia 1967 przez blisko 20 lat był mężem występującej z nim wokalistki jazzowej Urszuli Dudziak, z którą ma córki: Katarzynę i Mikę. W 1984 r. nawiązał trwający półtora roku romans z aktorką Lilianą Głąbczyńską, którą ostatecznie poślubił i z którą rozwiódł się po siedmiu latach małżeństwa. Jego trzecią żoną została lekarka Barbara Trela, z którą również się rozwiódł. Od 2013 r. był żonaty z Dorotą Urbaniak.

