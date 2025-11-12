Premiera "Aqua The Musical" planowana jest na 2028 rok. Za produkcję odpowiada duńska firma AHA Creations. Zgodnie z zapowiedzią, fabuła musicalu będzie skupiać się wokół historii zespołu. W spektaklu zostaną wykorzystane największe przeboje formacji. Premiera musicalu odbędzie się w Kopenhadze w Teatrze Królewskim. Docelowo ma być wystawiany także na nowojorskim Broadwayu i londyńskim West Endzie.

Reżyserią spektaklu zajmie się Thomas Agerholm, a scenariusz to dzieło Clausa Reenberga, Madsa Æbeløe i Nikolaja Tarpa.

"Przeżyliśmy szaloną podróż pełną doświadczeń, o których nigdy wcześniej nie opowiadano. Teraz jesteśmy niesamowicie podekscytowani, że możemy je przeżyć ponownie w musicalu, razem z resztą świata. Jesteśmy pewni, że będzie to zarówno zabawne, jak i wzruszające, a jednocześnie przypomni nam wszystko, przez co przeszliśmy. Jeśli uda się uchwycić choć ułamek tego, co wtedy czuliśmy, możemy obiecać, że będzie to niezwykła rozrywka i coś niecodziennego" - przekazał w komunikacie zespół Aqua .

Aqua bohaterem musicalu. "Szalona podróż"

"Aqua The Musical" to również swoisty ukłon w stronę formacji, która, jak zauważa Martin Palme Skriver, dyrektor wykonawczy AHA Creations, "jest jednym z niewielu duńskich zespołów, które naprawdę zapewniły sobie miejsce w historii światowej muzyki".

Zespół zyskał międzynarodową rozpoznawalność dzięki wydanemu w 1997 roku przebojowi "Barbie Girl" . Singel promował debiutancki album studyjny grupy zatytułowany "Aquarium".

Piosenka wywołała aferę z firmą produkującą lalki Barbie. Jej przedstawiciele twierdzili, że teledysk do singla szkodzi wizerunkowi marki. Sprawa trafiła nawet do sądu, który przyznał rację zespołowi, uznając utwór za parodię.

W 2000 ukazała się druga płyta grupy - "Aquarius". Rok później, mimo pasma sukcesów, zespół zawiesił swoją działalność, by powrócić na scenę w 2007 roku. Cztery lata później premierę miała ich kolejna płyta "Megalomania". Mimo skromnej dyskografii zespół sprzedał około 33 miliony albumów i singli na całym świecie, co czyni go najbardziej dochodowym duńskim zespołem wszech czasów.

Za sukcesem zespołu stoją wokaliści Rene Dif, urodzona w Norwegii Lene Nystrøm oraz producenci Søren Rasted i Claus Noreen. W 1994 roku zebrali się pod nazwą Joyspeed, jednak tuż przed wydaniem "Aquarium" zmienili nazwę na Aqua.

Wokalistka była trenerką w duńskiej i norweskiej edycji "The Voice". Próbowała również sił w świecie filmu - zagrała w takich produkcjach jak "Uwolnij nas od zła", "Zdrada" czy serii "Varg Veum" na podstawie książek Gunnara Staalesena.

Później co jakiś czas zespół (obecnie jako trio; w 2016 r. Claus Noreen zdecydował, że nie będzie brał udziału w koncertach, ale nadal czuje się częścią "rodziny Aqua") wracał na scenę. W 2018 r. pojawił się nowy singel "Rookie", a trzy lata później na potrzeby World Pride 2021 grupa zaprezentowała nową wersję musicalowego hitu "I Am What I Am" Jerry'ego Hermana.

W życiu prywatnym Lene najpierw związała się z założycielem zespołu Rene Difem, jednak po trzech latach muzycy postanowili ze sobą zerwać. W 2001 roku wokalistka wyszła za Sørena Rastada (ślub odbył się w Las Vegas). Para ma córeczkę Indię i syna Billy'ego. W 2017 roku, po 16 latach małżeństwa, Lene i Soren zdecydowali się wziąć rozwód.

Drugie życie kultowemu przebojowi dał film "Barbie" - na potrzeby ścieżki dźwiękowej tej produkcji powstała piosenka "Barbie World" w wykonaniu Nicki Minaj i Ice Spice. Raperki wykorzystały sample z oryginalnej piosenki "Barbie Girl", dlatego zespół Aqua został uwzględniony w roli współautorów i współwykonawców nagrania.

