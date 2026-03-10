Paloma Faith i jej obecny partner Stevie Thomas kilka dni temu zostali rodzicami. Artystka opublikowała na swoim Instagramie zdjęcie, którym potwierdziła radosne wieści. W opisie fotografii wspomniała, że wraz z ukochanym doczekali się chłopca. Noworodek przyszedł na świat przed terminem, przez co spędził jeszcze trzy dodatkowe dni w szpitalu, na oddziale neonatologii.

Paloma Faith urodziła trzecie dziecko. Wprost mówi o trudach wychowania noworodka

Była trenerka brytyjskiego "The Voice" podziękowała zespołowi lekarzy, który opiekował się nią przy porodzie. Jednocześnie podkreśliła, że powrót do domu z noworodkiem nie należy do najłatwiejszych momentów w życiu. W opisie nowego zdjęcia wspomniała o wyzwaniach, jakie na nią czekają.

"W piątek 6 marca zostałam mamą trzeciego dziecka. Dziś wróciliśmy do domu! Jak zwykle, nie jest łatwo. Robię krok po kroku. (...) Karmienie piersią jest trudne" - czytamy w mediach społecznościowych wokalistki.

Nowy związek zmienił jej patrzenie na świat. Paloma Faith i Stevie Thomas doczekali się pierwszego syna

O tym, że Paloma Faith spodziewa się dziecka, fani dowiedzieli się w październiku ubiegłego roku. Wówczas 44-latka wyjawiła, że jest to spory "zwrot akcji" w jej życiu. Piosenkarka wychowuje już dwie córki, których doczekała się z Leymanem Lahcine'em. Z ukochanym związana była przez dziewięć lat, lecz relacja ta nie przetrwała próby czasu. W 2023 r. doszło do rozstania, a później wokalistka znalazła pocieszenie w ramionach innego.

Nowonarodzony chłopiec jest owocem miłości Palomy i Steviego Thomasa, który pełni funkcję dyrektora zarządzającego klubu The Jam House. "To dziwne. Nie byłam żoną ojca moich dzieci i zawsze byłam bardzo przeciwna małżeństwu... Bo cała historia małżeństwa to przecież kwestia własności kobiet, a ja jestem córką feministki. Coś się we mnie zmieniło, choć sama nie wiem co, ale ten facet sprawia, że myślę sobie: 'No i co z tego'" - mówi Faith o nowym związku.

