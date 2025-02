Polscy fani Pitbullaod lat apelowali o powrót amerykańskiego rapera do naszego kraju. Ostatni jego występ w Polsce miał bowiem miejsce w 2012 r. Pod niemalże każdym wpisem w mediach społecznościowych artysty zamieszczali komentarze, w których namawiali go do przyjazdu. Zorganizowano nawet specjalną akcję, mającą na celu dołączenie Pitbulla do line-upu jednej z edycji Open'er Festivalu.