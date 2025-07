Od mentorki do "okropnej kobiety". Co zaszło między Madonną i Gwyneth Paltrow?

Jeszcze jako uczennica prestiżowej nowojorskiej szkoły Spence, Gwyneth Paltrow nie mogła przewidzieć, że dostanie osobisty list od samej Madonny. Jak opisuje Amy Odell w książce "Gwyneth: The Biography", to ojciec przyszłej aktorki, Bruce Paltrow, zainicjował ten nietypowy kontakt, zaniepokojony jej zamiłowaniem do papierosów.