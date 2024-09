Od kawy w Hotelu Europejskim do pokoleniowego hymnu – historia "Autobiografii"

"Autobiografia" zespołu Perfect - to jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów polskiej muzyki rockowej. Po raz pierwszy ujrzała światło dzienne w 1982 roku i choć opowiada o doświadczeniach pokolenia wychowanego w PRL, to dziwnym trafem zachowała swoją magię i jest słuchana do dziś.