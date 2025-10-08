EJAE, Audrey Nuna i Rei Ami pojawiły się we wtorkowym odcinku programu "The Tonight Show", wywołując tym samym spore zamieszanie wśród fanów "K-opowych łowczyń demonów". Wielu odbiorców długo czekało na występ na żywo wokalistek, które użyczyły swoich głosów w produkcji. Wreszcie ich błagania zostały spełnione - artystki zaśpiewały przed tłumem telewizyjnych widzów przebój HUNTR/X - "Golden".

Piosenkarki nie tylko zaprezentowały swój wokalny talent w telewizyjnym programie, lecz także porozmawiały z jego prowadzącym - Jimmym Fallonem. Gospodarz podzielił się z wykonawczyniami radosną nowiną - ścieżka dźwiękowa animacji z ich udziałem zyskała status platynowej płyty!

Amerykańscy widzowie mieli okazję zobaczyć trio EJAE, Audrey Nuna i Rei Ami w telewizji jeszcze kilka dni wcześniej. Artystki pojawiły się zupełnie niespodziewanie w programie satyrycznym "Saturday Night Live", lecz wówczas nie wykonały żadnej ze swoich piosenek na scenie. Wystąpiły jedynie w skeczu z udziałem portorykańskiego rapera Bad Bunny'ego, którego już za kilka miesięcy czeka głośny występ na Super Bowl.

Kim są wokalistki, które użyczyły głosu bohaterkom "K-popowych łowczyń demonów"?

EJAE to wokalistka i producentka, która odpowiada za głos animowanej Rumi. Artystka ma już na swoim koncie sporo współprac z wielkimi gwiazdami, m.in. TWICE, NMIXX, Red Velvet i KARD. Napisała również kilka demówek dla aespa.

Audrey Nuna to filmowa Mira. Jest amerykańską wokalistką R&B, która wylansowała przeboje takie jak "Damn Right" czy "Comic Sans".

Rei Ami odpowiada w filmie za partie wokalne Zoey. Jest raperką i tekściarką koreański-amerykańskiego pochodzenia. Zdobyła popularność dzięki autorskiemu singlowi "Freak".

Światowy sukces piosenek z "K-popowych łowczyń demonów"

Choć od premiery "K-popowych łowczyń demonów" na Netflixie minęło już kilka miesięcy, szał związany z animacją nie ustaje. Widzowie pierwszy raz mogli obejrzeć produkcję 20 czerwca, a już w sierpniu stała się ona najchętniej oglądanym filmem platformy wszech czasów. Kilka dni temu, na wciąż rosnącej fali popularności, w serwisie streamingowym pojawiły się także wersje specjalne kilku piosenek ze ścieżki dźwiękowej, ze specjalnie stworzonymi grafikami oraz tekstem.

Soundtrack z filmu nieustannie króluje na listach przebojów magazynu "Billboard" - przez pewien czas aż pięć piosenek zajmowało pozycje w pierwszej dziesiątce prestiżowego zestawienia. Fragmenty utworów z animacji robią furorę także w mediach społecznościowych. Fani chętnie korzystają z nich aby nagrywać własne TikToki, promując jednocześnie produkcję.

O czym jest film "K-popowe łowczynie demonów" i za co kochają go fani?

Film wyprodukowany przez Sony Pictures Animation opowiada historię trzech idolek - Rumi, Miry i Zoey - które na co dzień tworzą zespół HUNTR/X. Ich życie toczy się na dwóch płaszczyznach: występują przed tłumami fanów, a w ukryciu walczą z siłami nadprzyrodzonymi. Największym wyzwaniem staje się konfrontacja z boysbandem Saja Boys, który okazuje się być grupą demonów.

Krytycy zachwyceni są stroną wizualną filmu - połączeniem technik 2D, 3D i estetyki anime, a także stylistyką inspirowaną k-popowymi teledyskami. Fani z kolei zakochali się w ścieżce dźwiękowej "K-popowych łowczyń demonów", dzięki której produkcja stała się nie tylko efektowną animacją, lecz także fenomenem na skalę światową.

