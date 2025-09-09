O tym skandalu mówił cały świat. Na jaw wyszły zaskakujące informacje

Cała historia zaczęła się od ujęcia z tzw. kiss cam - kamery podczas koncertu grupy Coldplay w Bostonie na telebimach pokazały parę w objęciach. Kobieta w pośpiechu odsunęła się od mężczyzny, a on sam próbował schować się za barierką.

"O, spójrzcie na tych dwoje! O co chodzi?" - komentował ze sceny rozbawiony Chris Martin. Gdy para próbowała uciec przed kamerą, dodał: "Albo mają romans, albo są po prostu bardzo nieśmiali" - co wywołało salwy śmiechu publiczności.

Romans na koncercie Coldplay. Afera na cały świat

Wideo błyskawicznie zdobyło popularność w sieci, a internauci i media rozpoczęły ustalanie tożsamości pary. Okazało się, że na nagraniu widnieje Andy Byron - prezes międzynarodowej firmy technologicznej Astronomer. Towarzyszyła mu Kristin Cabot, szefowa działu HR tej samej firmy. Oboje są w związkach małżeńskich, co tylko spotęgowało burzę w sieci.

Ujawniony związek kosztował zakochaną parę nie tylko nagłośnienie prywatnych spraw, lecz również utratę stanowisk. Firma Astronomer najpierw zawiesiła Andy'ego Byrona, który krótko później zrezygnował ze stanowiska dyrektora generalnego. Ze spółką pożegnała się też Kristin Cabot.

Niespodziewane informacje od byłego męża

Dwa miesiące po całym zamieszaniu dość nieoczekiwanie głos zabrał Andrew Cabot, dyrektor generalny destylarni Privateer Rum, który był mężem Kristin. Przedstawiciel biznesmena w rozmowie z magazynem "People" ujawnił, że para była w "polubownej separacji" już kilka tygodni przed koncertem Coldplay. Formalnie Kristin złożyła pozew rozwodowy 13 sierpnia.

Rzecznik Andrew przekazał, że ma nadzieję, że te informacje zakończą medialne zamieszanie wokół całej sprawy i pozwolą jego rodzinie odzyskać utraconą prywatność.

Pod koniec sierpnia ostatni post na temat romansu swojego męża wystosowała Megan Kerrigan Byron (po ujawnieniu sprawy błyskawicznie usunęła jego nazwisko).

"Chociaż nie jestem jeszcze gotowa, by mówić o tym publicznie, wiedzcie, że trzymam się mocno i że wszystko u mnie w porządku. Wasza miłość znaczy dla mnie wszystko i więcej, niż kiedykolwiek będziecie w stanie pojąć" - napisała na Facebooku.

