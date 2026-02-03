Nowy tatuaż Justina Biebera wywołał poruszenie. "Wybrał coś tak prywatnego"

Podczas 68. ceremonii rozdania nagród Grammy w Los Angeles Justin Bieber zaprezentował utwór "Yukon", nominowany w kategorii Best R&B Performance. Artysta pojawił się na scenie Crypto.com Arena ubrany wyłącznie w bokserki i skarpetki, z gitarą przewieszoną przez ramię. Kameralne, zmysłowe wykonanie szybko zeszło jednak na drugi plan.

Uwagę widzów przyciągnęły bowiem jego plecy. Dzięki ujęciom kamer fani dostrzegli świeży tatuaż umieszczony w górnej części pleców. Czarne linie układały się w kontur twarzy, który wielu internautów natychmiast skojarzyło z Hailey Bieber i jej okładkową sesją dla magazynu "ELLE" z marca 2020 roku.

Internet natychmiast wydał werdykt

Reakcja w mediach społecznościowych była błyskawiczna. "Czyli mamy uwierzyć, że Justin Bieber wyszedł na scenę w samych spodenkach, dał popis wokalny i przy okazji zaprezentował tatuaż z twarzą swojej żony? Król" - napisał jeden z użytkowników. Inni przyznawali, że dopiero po czasie zauważyli detal, ale uznali go za wystarczający powód, by artysta wystąpił bez koszulki.

Część fanów twierdziła, że tatuaż przypomina… Jezusa. "Myślałem, że to Jezus", pisał jeden z komentujących, a kolejny dodawał z przekąsem: "Jakby ktoś z pamięci próbował narysować Jezusa na lekcji religii". Mimo żartów dominował jednak ton uznania dla osobistego charakteru gestu. "Fajne, że wybrał coś tak prywatnego jako formę wyrażenia miłości", podsumował jeden z fanów.

Tatuaż na plecach Justina Biebera wywołał poruszenie wśród fanów Kevin Winter Getty Images

Milczenie artysty i symboliczne wsparcie Hailey

Ani Justin, ani Hailey Bieber nie odnieśli się oficjalnie do znaczenia tatuażu. Modelka dała jednak subtelny sygnał wsparcia w mediach społecznościowych. W relacji na Instagramie zamieściła zdjęcie z gali, opatrując je krótkim komentarzem: "To mój chłopak".

Jeśli przypuszczenia fanów są trafne, tatuaż rzeczywiście nawiązuje do zdjęcia Hailey z sesji dla "ELLE". W wywiadzie sprzed kilku lat modelka opowiadała tam o ponownym zbliżeniu z Justinem po burzliwym okresie rozstań. "Nie było nikogo innego, z kim chciałabym spędzić życie", mówiła wówczas. Wspominała też moment, gdy po latach milczenia spotkali się na konferencji kościelnej w Miami w 2018 roku. "Chciałam być tylko przyjaciółką. On odpowiedział: 'Nie będziemy przyjaciółmi'. Wtedy zrozumiałam, że wszystko się zmienia".

Rodzina Bieberów w centrum zainteresowania

Historia Bieberów od lat budzi zainteresowanie mediów, a ostatnie miesiące tylko je wzmocniły. Para, która pobrała się we wrześniu 2018 roku, w sierpniu 2024 powitała na świecie syna Jacka Bluesa Biebera. Artysta coraz częściej podkreśla, że rodzina stała się dla niego najważniejszym punktem odniesienia.

Ślady tego widać również w jego twórczości. Na albumach "SWAG" i "SWAG II" pojawiają się zdjęcia Hailey i ich dziecka, a piosenka "Go Baby" powstała z myślą o żonie. Nowy tatuaż wpisywałby się więc w ciąg osobistych deklaracji, które Bieber składa nie słowami, a gestami.

"Wydarzenia": Sądowy spór o "Białego Misia". Nikt nie wie, kto jest jego twórcą Polsat News