Znany z przebojów "Mandy" i "Copacabana" amerykański wokalista Barry Manilow kilka miesięcy temu podzielił się z fanami przykrą wiadomością. Zdiagnozowano u niego nowotwór płuc. Jak przyznaje sam zainteresowany, chorobę wykryto bardzo szybko i zupełnie przypadkowo, gdy czujny lekarz, opiekujący się artystą podczas zapalenia oskrzeli, zasugerował wykonanie dodatkowych badań.

Po diagnozie Barry Manilow niezwłocznie poddał się leczeniu. W związku z tym zmuszony był odwołać wszystkie zaplanowane na styczeń występy z serii "The Last Concerts". Gwiazdor miał zaśpiewać w Westgate Las Vegas Resort and Casino, gdzie od lat odbywa swoje rezydencje koncertowe. "Bardzo mi przykro, że musicie zmieniać swoje plany. Tak jak wy, czekaliśmy na styczniowe koncerty i nie cierpimy przekładać wszystkiego" - pisał na Instagramie, zapewniając fanów, że powróci na scenę już w lutym.

U Barry'ego Manilowa zdiagnozowano raka płuc. Ikona lat 70. i 80. odwołała koncerty i przeszła poważną operację

Niedługo później wyszło na jaw, że zarówno specjalne, walentynkowe show, jak i inne koncerty zaplanowane na luty oraz marzec, nie odbędą się. Decyzja zapadła na skutek zaleceń lekarza, który zachęcił Manilowa do odpoczynku po operacji. Ikona lat 70. i 80. poddała się bowiem zabiegowi wycięcia ogniska nowotworowego.

"Właśnie wróciłem do domu po wizycie u chirurga. A była to bardzo przygnębiająca wizyta. Powiedziałem mu, że korzystam z bieżni trzy razy dziennie (i faktycznie tak robię), ale nadal nie jestem w stanie zaśpiewać więcej niż trzech piosenek z rzędu. Byłem jednak pewien, że będę mógł wystąpić za kilka tygodni" - informował wówczas Barry Manilow w mediach społecznościowych.

Dodał, że lekarz natychmiast pozbawił go złudzeń. "Powiedział: 'Barry, nie będziesz w stanie dać 90-minutowego koncertu. Twoje płuca jeszcze nie są gotowe. Jesteś w świetnej formie, biorąc pod uwagę to, przez co przeszedłeś, ale twoje ciało nie jest gotowe. Nie dasz rady'" - ujawnił Manilow.

Barry Manilow pokazał się na nowym nagraniu w mediach społecznościowych! Jak czuje się po operacji?

Teraz do mediów trafiły nowe informacje dotyczące stanu zdrowia 82-latka. Gwiazdor nagrał specjalny filmik, w którym pochwalił się nie tylko sukcesem swojego niedawno wydanego singla "Once Before I Go", lecz także formą po operacji.

"Cześć wszystkim, tu Barry Manilow. Wygląda na to, że dałem radę i wyglądam olśniewająco, prawda?" - zaczął Barry w nagraniu opublikowanym na Instagramie, nawiązując do swojego hitu z 1976 r. o tytule "Looks Like We Made It", który dotarł do pierwszego miejsca listy Billboard Hot 100.

"Wiecie, biorąc pod uwagę wszystko, co dzieje się na świecie, chciałem się z wami podzielić dobrymi wiadomościami. Właściwie to wspaniałymi" - kontynuował artysta. Następnie poinformował słuchaczy o ogromnym sukcesie piosenki "Once Before I Go", wydanej w we wrześniu 2025 r. - utwór wciąż utrzymuje się bowiem w prestiżowym notowaniu Billboardu! To już szósta dekada, w której przeboje Manilowa docierają na szczyty radiowych list i skradają serca słuchaczy z całego świata.

82-letni Barry Manilow dziękuje fanom za wsparcie w chorobie. Podkreśla, że za jakiś czas wróci na scenę

W nagraniu 82-latek podziękował legendom branży, które podsunęły mu poruszającą balladę, jak i autorom tekstu, producentom, stacjom radiowym za odtwarzanie oraz fanom za słuchanie piosenki. Na koniec wyraził ogromną wdzięczność wobec słuchaczy, którzy wspierają go w walce z chorobą i na każdym kroku przesyłają mu słowa otuchy. "To była długa droga, a ponieważ nie mam cierpliwości, to była prawdziwa męka" - podkreślił piosenkarz.

"Ale staję się silniejszy, mam świetnych lekarzy, wspaniałych przyjaciół i rodzinę. Nie mogę się doczekać powrotu na scenę" - skwitował amerykański gwiazdor.

