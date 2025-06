Nowa kampania Billie Eilish z polskim akcentem! Doceniła kunszt projektanta

Billie Eilish, jedna z najbardziej rozpoznawalnych artystek młodego pokolenia, pojawiła się w globalnej kampanii promującej zapach "Your Turn" w otoczeniu nowoczesnej estetyki. Centralnym elementem scenografii jest krzesło Chippensteel 0.5 - stalowa rzeźba użytkowa zaprojektowana przez Oskara Ziętę.

To nie przypadek, że to właśnie ten mebel został wybrany do kampanii. Chippensteel łączy rzeźbiarską formę z innowacyjną technologią formowania metalu FiDU, czyli kształtowania za pomocą ciśnienia. Efekt? Mebel, który wygląda jak futurystyczne dzieło sztuki, a jednocześnie spełnia swoją praktyczną funkcję.

Zięta i Eilish - symboliczna kolaboracja

Połączenie estetyki Billie Eilish z designem Zięty to spotkanie dwóch światów - muzyki i wzornictwa - które łączy podobna filozofia: niezależność, odwaga i autentyczność. W kampanii "Your Turn" nie chodzi jedynie o promowanie perfum - to również wizualna opowieść o przemianie i sile wyrażania siebie.

Krzesło Chippensteel staje się tu nie tylko elementem scenografii, ale także metaforą - jego stalowa konstrukcja odzwierciedla siłę, formę i oryginalność, czyli cechy charakterystyczne dla samej Eilish.

Billie Eilish w najnowszej kampanii perfum "Your Turn" John Shearer/@fashionbiznes Instagram Getty Images

Globalne uznanie dla polskiej myśli projektowej

Choć Oskar Zięta od lat funkcjonuje na międzynarodowej scenie designu, współpraca z Billie Eilish to jedno z najbardziej medialnych wydarzeń z jego udziałem. Projekty Zięty znajdują się w prestiżowych galeriach, muzeach i kolekcjach prywatnych na całym świecie, ale to kampania "Your Turn" pozwala dotrzeć do nowej, szerszej publiczności - także tej spoza kręgów architektoniczno-artystycznych.

Polski design staje się nie tylko częścią świata sztuki, ale i popkultury, przekraczając granice i redefiniując współczesne pojęcie luksusu.

Nowa era estetyki?

Czy połączenie zapachu, popkultury i awangardowego designu wyznacza nowy trend w świecie reklamy i sztuki użytkowej? Wszystko wskazuje na to, że tak. Chippensteel w kampanii Billie Eilish to dowód na to, że polscy twórcy nie tylko nadążają za światowymi trendami, ale coraz częściej je kreują.

