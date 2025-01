Nietypowe licytacje na WOŚP 2025. Gwiazdy po raz kolejny nie zawiodły!

WOŚP wspiera m.in. Michał Wiśniewski , który razem z zespołem Ich Troje zagrał na Małej Scenie Pol'and'Rock Festival 2024. Wokalista wystawił na aukcję kurtkę, w której występował na wspomnianym koncercie. "Mało tego! Do kurtki dorzucam swój występ u zwycięzcy w domu, więc będę mógł przekazać kurtkę osobiście, a przy okazji zaśpiewać kilka utworów!" - napisał muzyk. Obecnie cena to już ponad 22 tysiące złotych.

Viki Gabor zaproponowała bilet na 5-dniowy Camp VIKI. "To idealna okazja na wspólne śpiewanie, poznanie się i spędzenie wspólnego czasu!" - czytamy w opisie. Wokalistka, tym razem wspólnie z Gracjanem, oferuje też wspólny dzień podczas nagrywania teledysku. "Na planie przeżyjesz niesamowite chwile, będziesz mieć okazje, żeby razem z nami doświadczyć emocji towarzyszącym podczas nagrywania teledysku. Zobaczysz, jak się szykujemy, malujemy, a nawet gdy jedną kwestię powtarzamy do skutku" - dodał duet.

Aukcje WOŚP to też świetna okazja do zdobycia muzycznych gadżetów. Teatr Muzyczny ROMA wystawił na licytację neon z musicalu "We Will Rock You", można też wejść w posiadanie płyt winylowych, takich jak "Szajba" Wojciecha Młynarskiego z 1980 roku, "Waterloo" ABBY czy "Są Takie Dni W Tygodniu" Urszuli Sipińskiej, lub płyt CD, w tym m.in. Mikromusic "Mikromusic z górnej półki" i Lanberry "MiXtura" z autografami.