Do poruszającej sytuacji doszło 3 sierpnia podczas koncertu Katy Perry w Little Caesars Arena w Detroit. W ramach regularnego segmentu trasy "Lifetimes Tour", artystka zaprosiła kilkoro fanów na scenę, by wspólnie z nią zaśpiewali hit z 2011 roku "The One That Got Away". Jedną z zaproszonych była młoda dziewczyna imieniem McKenna, wyróżniająca się błyszczącą niebieską spódnicą.