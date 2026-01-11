Jak przekazała kolumbijska Generalna Dyrekcja ds. Badania Wypadków Lotniczych, do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę w godzinach popołudniowych w pobliżu miasta Paipa, w departamencie Boyaca.

Maszyna, którą podróżował 34-letni wokalista Yeison Jiménez, z nieznanych przyczyn uderzyła w ziemię, stanęła w płomieniach i niemal doszczętnie została strawiona przez ogień.

Wśród ofiar znalazły się również osoby podróżujące z muzykiem na koncert w Marinilli w Kolumbii: Jefferson Osorio, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín i Weisman Mora, a także kapitan Fernando Torres.

Nie żyje Yeison Jiménez. Trzykrotnie śnił mu się udział w katastrofie lotniczej

Popularny wokalista, znany także jako juror telewizyjnego show "Yo Me Llamo", zdradził, że trzykrotnie śniło mu się, że brał udział w katastrofie lotniczej.

"Trzy razy śniło mi się, że samolot ulegnie wypadkowi i że muszę powiedzieć pilotowi, żeby zawrócił. Kiedy przyleciał, powiedział mi: 'Szefie, dzięki Bogu, że mi powiedziałeś, bo coś poszło nie tak, ale już to naprawiłem'" - powiedział Jiménez w telewizyjnym programie "Se dice de mí" pod koniec grudnia 2025 r.

"W jednym z moich snów śniło mi się, że zginęliśmy i że byliśmy w wiadomościach" - dodał wokalista.

Do największych przebojów Yeisona należą piosenki "Aventurero" (ponad 355 mln odsłon), "Tenías Razón" (ponad 230 mln) i "Ya no mi amor" (218 mln). Pod koniec sierpnia 2025 r. wypuścił utwór "Pedazos", duet z Natalią Jiménez.

"Zawsze bądź pokorny, bo to, co Bóg daje, może też zabrać" - to ostatnie słowa wokalisty, którymi podzielił się w filmie zamieszczonym na swoim koncie na Instagramie, które obserwuje ponad 5 milionów osób.

Yeison Jiménez zostawił trójkę małych dzieci. W grudniu 2025 r. opublikował rodzinne zdjęcie, dziękując Bogu za kolejny rok.

