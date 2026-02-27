"Śmierć nigdy nie przychodzi oczekiwana. Dziś zabrała mi kolejną bliską osobę. Po długiej i ciężkiej chorobie odszedł Wojtek 'Sęp' Dudziński. 'Sępuniu' do zobaczenia..." - napisał Arek Wasik z grupy Ryczące Dwudziestki.

"Sęp" był wokalistą tej formacji i jednym z muzyków zaliczanych do czołówki polskiej sceny szantowej.

Razem z Dwudziestkami nagrał dwanaście płyt wymienianych w oficjalnej dyskografii oraz wylansował wiele hitów sceny żeglarskiej. Zimą 2009 r. zadebiutował jako solista, wydając album "Chodź ze mną", zawierający irlandzkie i szkockie ballady.

"Coraz nas mniej... Żegluj tam po swoich oceanach i śpiewaj swoim cudnym głosem najpiękniejsze pieśni" - wspomniał wokalistę poseł Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji.

