Informacje o śmierci Piotra Piątkowskiego pojawiły się w mediach społecznościowych. 33-letniego kompozytora i dyrygenta pożegnali m.in. związani z Łodzią politycy.

"Człowiek dla łódzkiej kultury niezwykły. Piotrze, byłeś nie tylko założycielem i dyrektorem artystycznym Łódzkiej Orkiestry Filmowej, byłeś jej sercem i duchem. Dzięki Tobie orkiestra często angażowała się w liczne projekty społeczne i charytatywne. Nie przechodziłeś obojętnie obok żadnej prośby o muzyczne wsparcie" - napisał senator Krzysztof Kwiatkowski, były minister sprawiedliwości i były prezes Najwyższej Izby Kontroli.

Założyciel i dyrektor artystyczny Łódzkiej Orkiestry Filmowej łączył muzykę symfoniczną z filmową, teatralną i rozrywkową. W dorobku miał m.in. kantatę wokalno-instrumentalno-taneczną "Majestat Życia" oraz poemat symfoniczny "Amor Vincit Omnia". Był też twórcą trasy koncertowej "Orkiestra w Rytmie Disco". Wraz ze swoim zespołem zadbał o oprawę ostatniej prezentacji drużyny Widzewa Łódź.

Michał Wiśniewski żegna Piotra Piątkowskiego. "Świat stracił dziś kogoś wyjątkowego"

Zmarłego pożegnał również Michał Wiśniewski, który urodził się w Łodzi i jest mocno związany z tym miastem. Lider Ich Troje przypomniał, że Piotr Piątkowski był też "człowiekiem o niezwykłej wrażliwości i wielkim sercu".

"Pamiętam, jak na jubileuszu Ich Troje w Spodku zarażałeś nas wszystkich swoją pasją, a podczas łódzkiego koncertu charytatywnego, który zorganizowałeś dla Bruna - walczyłeś muzyką o lepsze jutro dla drugiego człowieka. Pokazałeś nam wszystkim, że muzyka to nie tylko dźwięki, ale przede wszystkim dobro, które dajemy innym. I za to Ci dziękuję!" - napisał Michał Wiśniewski.

