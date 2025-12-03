Nie żyje Paweł Hartlieb. Pierwszy mąż Doroty Szelągowskiej miał 51 lat

"Dzisiaj odszedł Paweł Hartlieb... Poznaliśmy się w Teatrze Buffo, gdzie graliśmy razem w wielu spektaklach. Po powstaniu Szafy występował z nami przez parę lat. Opuścił nas 11 lat temu, mając inne plany na życie... Smutno nam bardzo, odpoczywaj Pawełku w spokoju" - czytamy we wpisie na profilu Kwartetu Szafa Gra.

Obecnie ten zespół tworzą Barbara Melzer, Beata Wyrąbkiewicz (razem występowały w telewizyjnym programie "MDM" Wojciecha Manna i Krzysztofa Materny), Wojciech Dmochowski i Rafał Drozd, który dołączył w 2014 r.

Nie żyje Paweł Hartlieb. Miał zaledwie 51 lat

Wokalista i aktor swoją sceniczną karierę rozpoczął w pierwszej połowie lat 80. w Reprezentacyjnym Zespole Artystycznym Związku Harcerstwa Polskiego Gawęda, występując w Polsce i za granicą (Japonia, Austria, Niemcy, Dania).

W 1994 r. na fali sukcesu musicalu "Metro" trafił do Studia Artystycznego "Metro" działającego przy Teatrze Studio Buffo. Gdy miał 20 lat, zadebiutował w Teatrze Studio Buffo śpiewając partię solową w piosence "Dwudziestolatki". Do 2002 r. wziął udział we wszystkich produkcjach Buffo.

Na koncie miał też występy w musicalu "Grease" wystawionym przez Teatr Muzyczny Roma. Przez ponad dekadę wspierał wokalnie wiele gwiazd polskiej estrady śpiewając chórki u takich gwiazd, jak Natalia Kukulska, Katarzyna Groniec, Katarzyna Cerekwicka, Anna Szarmach i Michał Bajor.

W 1999 r. zaśpiewał w polskiej wersji filmu animowanego "Tarzan" (utwór "Dwa światy") oraz piosenkę otwierającą film animowany "Król Lew 2".

Prywatnie był pierwszym mężem Doroty Szelągowskiej. Razem doczekali się syna, obecnie aktora Antoniego Sztaby, który przyjął nazwisko kolejnego partnera telewizyjnej prezenterki - Adama Sztaby.

