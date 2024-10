Christopher Ciccone był nie tylko bratem , lecz niegdyś także asystentem i dyrektorem artystycznym Madonny. Jeszcze w czasach, gdy mieszkali w Michigan wspólnie uczyli się tańczyć i marzyli o wielkiej karierze. Później przeprowadzili się do Nowego Jorku, gdzie mężczyzna towarzyszył artystce we wczesnych latach jej sławy.

Przyczyną śmierci Christophera Ciccone była poważna choroba. "Zmarł spokojnie, na skutek choroby nowotworowej" - poinformował w serwisie The Post menedżer mężczyzny. Okazuje się, że do samego końca mógł liczyć na wsparcie swoich najbliższych. Jego ukochany mąż, Ray Thacker, był przy jego boku do ostatniej chwili.