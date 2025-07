Mark Snow w rzeczywistości nazywał się Matin Fulterman. Jego twórczość obejmowała głównie muzykę do produkcji telewizyjnych oraz filmowych. Stworzył ścieżki dźwiękowe do ponad 200 odcinku serialu "Z Archiwum X" oraz dwóch filmów pełnometrażowych opartych na serii. Dodatkowo stworzył motywy do seriali takich jak "Hart to Hart", "Tajemnice Smallville", "Zaklinacz dusz" czy "Zaprzysiężeni".