Nie żyje Lou Christie. 82-letni gwiazdor zmarł po krótkiej chorobie

Lou Christie urodził się 19 lutego 1943 roku w Glenwillard. Już od najmłodszych lat przejawiał duże zainteresowanie śpiewem, występował w lokalnym chórze, a z czasem zaczął komponować własne utwory takie jak "The Gypsy Cried" czy "Two Faces Have I". Jego umiejętności i charakterystyczna technika śpiewu falsetem sprawiły, że u szczytu swojej popularności miliony nastolatek zachwycały się jego twórczością.