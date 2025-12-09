Maryla Rodowicz otrzymała życzenia od Karola Nawrockiego. "Proszę przyjąć słowa uznania"

8 grudnia 1945 r. w Zielonej Górze na świat przyszła Maryla Rodowicz, niekwestionowana królowa polskiej piosenki, nazywana ikoną estrady i stylu.

Przyszła królowa estrady wydała swoją debiutancką płytę w 1970 r. Album "Żyj mój świecie" sprzedał się w nakładzie ponad 160 tys. egzemplarzy, co wówczas dało mu status złota. Z tego wydawnictwa pochodzą przeboje "Ballada wagonowa", "Chcę mieć syna", "Mówiły mu" oraz dwie piosenki z filmu "Kulig".

Dla Maryli pisali i komponowali najpopularniejsi autorzy w Polsce. Na tej liście znajdują się m.in. Agnieszka Osiecka, Seweryn Krajewski, Wojciech Młynarski i Katarzyna Gaertner. W połowie listopada tego roku swoje najsłynniejsze przeboje Rodowicz przypomniała na płycie "Niech żyje bal" - piosenki w odświeżonych wersjach nagrała w duetach z gwiazdami młodszego pokolenia takimi jak m.in. Krzysztof Zalewski, Roxie Węgiel, Dawid Kwiatkowski, Ralph Kaminski, Mrozu, Lanberry, bryska, Igor Herbut, Król i Misia Furtak.

Karol Nawrocki z życzeniami dla Maryli Rodowicz

List z okazji okrągłych urodzin Maryli opublikował też prezydent Karol Nawrocki.

"Droga Jubilatko, jest mi niezmiernie miło złożyć serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia w dniu Pani święta. Proszę również przyjąć słowa uznania dla Pani dorobku artystycznego oraz bardzo ciepłe podziękowanie za wszystko, czym nieprzerwanie od lat obdarza Pani polską publiczność. Trudno wyobrazić sobie współczesną kulturę w naszym kraju bez Pani twórczości" - czytamy.

"Jest Pani gwiazdą wielkiego formatu, królową piosenkarskiej estrady, poruszycielką serc kolejnych pokoleń Polaków. Wspaniały talent muzyczny łączy Pani z ogromną wrażliwością, pracowitością i żywiołowym temperamentem. (...) Obce jest Pani myślenie, że cokolwiek może okazać się zbyt trudne czy wręcz nieosiągalne. Od zawsze też ciągnęło Panią do ludzi, do dialogu i do inspirowania ich własnym przeżywaniem sztuki. Powszechnie wiadomo, że ma Pani wyjątkowy kontakt z publicznością, a każdy Pani koncert stanowi niepowtarzalne, emocjonalnie porywające wydarzenie" - podkreśla prezydent.

Karol Nawrocki wymienił wielkie przeboje Maryli, wspominając szczególnie jej współpracę z Agnieszką Osiecką.

"Jak wspaniałą jest Pani indywidualnością artystyczną, świadczy to, że potrafi Pani po mistrzowsku zarówno budować klimat zabawy i euforii, jak też nawiązywać intymną więź ze słuchaczami lirycznym, refleksyjnym czy wręcz głęboko duchowym przesłaniem - bo przecież w Pani dorobku są także wybitne interpretacje w spektaklu 'Szalona lokomotywa', w pięknych oratoriach czy śpiewanych przez Panią kolędach" - napisał.

"Raz jeszcze proszę przyjąć gratulacje i serdeczne życzenia zdrowia, pogody ducha, dalszych sukcesów oraz wszelkiej pomyślności. Wszystkiego najlepszego z okazji jubileuszu i na kolejne lata twórczej aktywności!" - zakończył prezydent Karol Nawrocki.

