74-letni obecnie Sting regularnie koncertuje w Polsce. Pod koniec października dał występy w Tauron Arenie Kraków i PreZero Arenie Gliwice, a kolejny biletowany koncert odbędzie się 24 czerwca 2026 r. w Operze Leśnej w Sopocie.

Brytyjczyk na trasie "Sting 3.0" powraca do formuły sprawdzonej w czasach The Police - mowa o rockowym trio, w którym liderowi (wokal, bas - nieodmiennie niesamowicie odrapany instrument) towarzyszą stary druh, gitarzysta Dominic Miller oraz perkusista Chris Maas (m.in. Mumford & Sons, Maggie Rogers).

Sting gwiazdą Sylwestra z Dwójką w Katowicach

Teraz ogłoszono, że Sting będzie też międzynarodową gwiazdą Sylwestra z Dwójką. Podczas swojego występu ma zaśpiewać pięć przebojów. Darmowa impreza TVP w tym roku odbędzie się na placu przed Spodkiem w Katowicach.

Na zakończenie 2025 roku wystąpią też m.in. Mandaryna, Justyna Steczkowska, Doda, Kayah, Dawid Kwiatkowski, Viki Gabor, Michał Szpak, Cleo, Blanka, Feel, Carla Fernandes, Wiktoria Kida, Ich Troje i Oskar Cyms.

Sting w Tauron Arenie Kraków - 20 października 2025 r.

W ubiegłym roku liderem oglądalności w sylwestrowy wieczór był Polsat, który organizował imprezę w Toruniu. Nowy rok z tą stacją powitało 3,7 mln widzów. Koncert TVP2 obejrzało średnio 2,2 mln a w TVP Polonia 494 tys. osób.

