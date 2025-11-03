Informację o śmierci legendarnego kompozytora przekazała w mediach społecznościowych m.in. aktorka Joanna Trzepiecińska.

"Zmarł Jerzy Derfel - wspaniały artysta, świetny kompozytor, niezwykle porządny człowiek, ojciec chrzestny mojego syna - żegnaj Przyjacielu..." - napisała. "Wielki Artysta. Jerzy Derfel" - to z kolei krótki wpis aktorki Mai Komorowskiej.

Nie żyje Jerzy Derfel. Jego piosenki śpiewała cała Polska

Jako kompozytor i pianista współpracował przez wiele lat z legendarnym polskim autorem tekstów Wojciechem Młynarskim. Jego piosenki (w sumie miał ich na koncie ok. 200) wykonywały również takie gwiazdy, jak m.in. Ewa Bem, Halina Kunicka, Magda Umer, Artur Barciś i wspomniana Joanna Trzepiecińska ("Truskawki w Milanówku").

W 1975 r. jego kompozycja "Bywają takie dni" do słów Ireneusza Iredyńskiego przyniosła Alicji Majewskiej zwycięstwo w koncercie "Debiuty" podczas Festiwalu w Opolu.

Jerzy Derfel stworzył też muzykę do takich filmów i seriali, jak m.in. "Miś" i "Co mi zrobisz jak mnie złapiesz?" Stanisława Barei (w tym pierwszym wcielił się w dyrygenta), "Bez znieczulenia" Andrzeja Wajdy i "Droga" Sylwestra Chęcińskiego oraz spektaklu Teatru Telewizji "Rozmowy przy wycinaniu lasu" w reżyserii Stanisława Tyma.

W 2004 roku został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Po występie Marty Bijan w roli Olivii Rodrigo jurorzy wstali z krzeseł! Polsat