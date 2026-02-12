Wiadomość o śmierci Dominiki Żukowskiej przekazał w mediach społecznościowych Michał Gramatyka, również związany z piosenką żeglarską. "Odeszła do wieczności Dominika Żukowska. Piękniejsza część duetu, który od lat stanowiła z Andrzejem Koryckim. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych głosów naszej, szantowej sceny. Wcielona delikatność, wrażliwość, wręcz kruchość. Gardło mam ściśnięte i kompletnie nie wiem, czy i co mówić i myśleć... 'Aniołowie dziś latają nisko'" - czytamy.

Nie żyje wokalistka Dominika Żukowska. Zginęła w tragicznym wypadku

Wokalistkę pożegnał także zespół festiwalu Port Pieśni Pracy, co roku przyciągający do Tychów miłośników szant oraz muzyki folkowej. "Nie możemy... A najbardziej w świecie nie chcemy uwierzyć. Odeszła nasza ukochana Dominika. Dominika Żukowska. Uczuciowa, krucha i delikatna jak piórko, zachwycająca nas każdym dźwiękiem i sercem, z którym zawsze, absolutnie zawsze nas witała. Anielska. To Wy z Andrzejem wyśpiewaliście nam o łódkach z kory, które struga anioł. Dziś z przejęciem to my przywołujemy każdą z nut tej, jakże dziś wymownej, piosenki" - napisano na Facebooku.

Dominika Żukowska zginęła w tragicznym wypadku samochodowym. Wiadomość o jej śmierci wstrząsnęła zarówno fanami, jak i całym środowiskiem związanym z piosenką żeglarską.

Kim była Dominika Żukowska?

Dominika Żukowska była piosenkarką i gitarzystką, ściśle związaną ze sceną balladową i szantową. Urodziła się i wychowała w Żyrardowie, a zadebiutowała w 1998 r. na festiwalu piosenki żeglarskiej "Mały Kubryk" w Łodzi. Wówczas występowała z zespołem DNA, który powstał w lokalnym Centrum Kultury w jej mieście. Wcześniej miała okazję śpiewać jeszcze w zespole CHIPS.

Niedługo później dołączyła do Andrzeja Koryckiego i to z nim przez lata występowała w duecie. Nagrali razem kilka albumów, m.in. "Rejs tawerną" czy "Plasterek cytryny i ja". Regularnie koncertowali, a jeden z ich ostatnich występów miał miejsce zaledwie kilka dni temu - 8 lutego w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.

Miuosh o zabawnych sytuacjach za kulisami "MBTM". Jak się bawi stół jurorski? INTERIA.PL INTERIA.PL