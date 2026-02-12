Nie żyje Dominika Żukowska. Przekazano informację o pogrzebie

Dominika Żukowska zmarła 11 lutego w wieku 48 lat. Andrzej Korycki w rozmowie z o2.pl zdementował nieprawdziwe informacje o tym, że przyczyną zgonu był wypadek samochodowy. "Dominika zmarła nagle. Nie wiadomo, co było przyczyną jej śmierci" - powiedział jej muzyczny partner.

Na facebookowym profilu duetu pojawił się oficjalny nekrolog wokalistki. Z wpisu dowiadujemy się o szczegółach pogrzebu.

Nie żyje Dominika Żukowska. Szczegóły pogrzebu

"Pożegnajmy Naszą Dominikę 17 lutego 2026 roku o godz. 13:30 w Kościele pw. Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie" - głosi komunikat podpisany przez Andrzeja Koryckiego, rodzinę i przyjaciół.

"Rzućmy ostatnią różę pod stopy Dominiki..." - tak kończy się nekrolog.

Kim była Dominika Żukowska?

Dominika Żukowska była piosenkarką i gitarzystką, ściśle związaną ze sceną balladową i szantową. Urodziła się i wychowała w Żyrardowie, a zadebiutowała w 1998 r. na festiwalu piosenki żeglarskiej "Mały Kubryk" w Łodzi. Wówczas występowała z zespołem DNA, który powstał w lokalnym Centrum Kultury w jej mieście. Wcześniej miała okazję śpiewać jeszcze w zespole CHIPS.

Niedługo później dołączyła do Andrzeja Koryckiego i to z nim przez lata występowała w duecie. Nagrali razem kilka albumów, m.in. "Rejs tawerną" czy "Plasterek cytryny i ja". Regularnie koncertowali, a jeden z ich ostatnich występów miał miejsce zaledwie kilka dni temu - 8 lutego w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.

